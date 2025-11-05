डासांच्या नियंत्रणासाठी विशेष धुरीकरण मोहीम
डासांच्या नियंत्रणासाठी विशेष धुरीकरण मोहीम
डेंगी, मलेरिया इत्यादी आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिकेचा पुढाकार
वाशी, ता. ५ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात हिवाळा सुरू होताच डासांचा प्रादुर्भाव वाढतो. खाडीकिनारी असलेले दलदलीचे भाग व घनदाट वस्तीमध्ये डासांची ठिकाणे बनतात. त्यामुळे नागरिकांना डेंगी, मलेरिया यांसारख्या आजारांचा धोका वाढतो. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डास नियंत्रणासाठी विशेष सायंकालीन धुरीकरण मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही मोहीम ३ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली असून, ती २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. याअंतर्गत सकाळच्या नियमित धुरीकरणाबरोबरच संध्याकाळी ५.३० ते ६ वाजताच्या सुमारास विशेष धुरीकरण केले जाईल. सकाळच्या सत्रात बंद गटारांमध्ये व जलसाठा भागात धूर फवारला जातो, तर सायंकाळी गावठाण, झोपडपट्ट्या, सोसायट्या, मीटर रूम आणि जिने अशा ठिकाणी नियोजित पंधरवडा कार्यक्रमानुसार धुरीकरण होईल. महापालिकेने आठवडाभरासाठी ५६५ अतिरिक्त धुरीकरण फिलिंग्जचे नियोजन केले असून, त्यांचा वापर सायंकालीन मोहिमेसाठी करण्यात येणार आहे. हे धुरीकरण प्रत्येक प्रभागातील नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून राबवले जात आहे. नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय ही मोहीम प्रभावी ठरणार नसल्याने आपल्या परिसरात धुरीकरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
डासांची पैदास होऊ नये म्हणून नागरिकांनी आपल्या परिसरात साचलेले पाणी, जुन्या टाक्या, कुंड्या, टायर इत्यादी स्वच्छता राखावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. धुरीकरणाबाबत काही सूचना किंवा तक्रारी असल्यास जवळच्या पालिकेच्या नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. महापालिकेच्या या उपक्रमामुळे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल उचलले गेले असून, डासांमुळे होणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे.
