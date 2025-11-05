राज्यस्तरीय दिवाळी अंक स्पर्धा रौप्यमहोत्सवात
राज्यस्तरीय दिवाळी अंक स्पर्धा रौप्य महोत्सवात
रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाचा उपक्रम
पनवेल, ता. ५ (बातमीदार) ः महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या दिवाळी अंक परंपरेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित करण्यात येणारी रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणारी राज्यातील सर्वात मोठी दिवाळी अंक स्पर्धा यंदा रौप्यमहोत्सवी वर्षात प्रवेश करत आहे. माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली ही २५ वी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे.
गेल्या २४ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील दर्जेदार दिवाळी अंकांना प्रोत्साहन देणारी ही स्पर्धा आता राज्यभरातील साहित्यिक, संपादक, कलाकार आणि पत्रकारांसाठी प्रतिष्ठेचे व्यासपीठ ठरली आहे. यंदाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त पारितोषिकांचे स्वरूप आणखी आकर्षक करण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांक विजेत्यास एक लाख रुपये, द्वितीय क्रमांकास ५० हजार रुपये आणि तृतीय क्रमांकास ३० हजार रुपये तसेच सन्मानचिन्ह दिले जाणार आहे. याशिवाय लक्षवेधी उत्कृष्ट अंक व सर्वोत्कृष्ट विशेषांक यांना प्रत्येकी १५ हजार रुपये, उत्कृष्ट कथा, कविता, व्यंगचित्र, लेख, परिसंवाद, मुलाखत आणि मुखपृष्ठ यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये देण्यात येतील. बालसाहित्याच्या सर्वोत्कृष्ट अंकाला ७५०० रुपये, तसेच सर्वोत्कृष्ट डिजिटल अंकालाही ७५०० रुपये पारितोषिक जाहीर करण्यात आले आहे.
...........
रायगडसाठी विशेष पारितोषिक
रायगड जिल्ह्यातील दिवाळी अंकांसाठी स्वतंत्र पारितोषिकांचा समावेश असून, प्रथम क्रमांक विजेत्यास ४० हजार रुपये, द्वितीय क्रमांकास २० हजार रुपये, तृतीय क्रमांकास १० हजार रुपये, तसेच दोन उत्तेजनार्थ पारितोषिके प्रत्येकी पाच हजार रुपये अशी पारितोषिकांची रचना आहे. या स्पर्धेसाठी सहभागींकडून दिवाळी अंकाच्या दोन प्रती आणि प्रवेश फी १०० रुपये अशी मागवण्यात आली असून, अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख १५ डिसेंबर आहे. अधिक माहितीसाठी रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळ, प्लॉट क्र. ४७५, मार्केट यार्ड, पनवेल, जि. रायगड या पत्त्यावर संपर्क साधावा किंवा अनिल कोळी (९७६९४०९१६१) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आयोजकांनी आवाहन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.