पनवेल बसस्थानकात स्वच्छतेचा बोजवारा
पनवेल बसस्थानकात स्वच्छतेचा बोजवारा
उघड्यावर लघुशंका; दुर्गंधीमुळे प्रवासी त्रस्त
नवीन पनवेल, ता. ५ (बातमीदार) : पनवेल येथील मध्यवर्ती एसटी बसस्थानक परिसरात उघड्यावर लघुशंका करण्यात येत असल्याने परिसरात असह्य दुर्गंधी पसरली आहे. त्यामुळे प्रवासी आणि स्थानिक रहिवासी त्रस्त झाले आहेत, तर स्वच्छतेकडे एसटी व महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
दररोज सुमारे पाच हजार एसटी बसेस या स्थानकावरून ये-जा करतात. कोकण, घाट विभाग तसेच मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, अलिबाग, उरण आदी ठिकाणांसाठी हे स्थानक महत्त्वाचे केंद्र आहे, मात्र या गर्दीच्या ठिकाणी अत्यल्प सार्वजनिक शौचालय असल्याने प्रवासी आणि चालक-वाहकांना उघड्यावर लघुशंका करण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. परिणामी परिसरात दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचे प्रमाण वाढले आहे. बसस्थानकाच्या मागील बाजूस आणि झाडाझुडपांच्या परिसरात प्रवासी उघड्यावर लघुशंका करतात. त्यामुळे तेथील रहिवाशांना आणि प्रवाशांना दररोज नाक दाबून बसावे लागते. पाण्याच्या टाकीपासून ओरीयन मॉलपर्यंत असह्य वास पसरतो. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून उपाययोजना होत नाही, असे स्थानिक रहिवासी स्वप्नील पाटील यांनी सांगितले, तर महिला प्रवासी संगीता जाधव म्हणाल्या, की उग्र वासामुळे श्वास घेणे अवघड होते, डोळ्यांत चुरचुर होते. प्रवास सुरू होण्याआधीच त्रास सुरू होतो.
.....................
दंडात्मक कारवाईकडे दुर्लक्ष
तत्कालीन आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या कार्यकाळात उघड्यावर लघुशंका करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत होती. तसेच आगार व्यवस्थापनाला स्वच्छतेवर भर देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्या वेळी नवीन मुतारी बांधण्यात आल्या होत्या, मात्र त्यांच्या बदलीनंतर स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष झाल्याने पुन्हा अस्वच्छतेचे चित्र दिसत आहे. शासनाने उघड्यावर लघुशंका करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले असतानाही ना पालिका, ना एसटी प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी अद्यापही केलेली नाही.
.................
यासंदर्भात पनवेल बसस्थानकाच्या आगारप्रमुख अश्विनी फाळके म्हणाल्या, की काही प्रमाणात दुर्गंधी येत असल्याचे वस्तुस्थिती आहे. त्याकरिता आम्ही आवश्यक उपाययोजना करू. तसेच बसस्थानक नव्याने बांधण्यात येणार असून, त्यात अत्याधुनिक सोयीसुविधांसह प्रशस्त सार्वजनिक शौचालय असणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.