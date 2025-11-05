फणसवाडी येथे मियावाकी पद्धतीने हरित क्षेत्र उभारणी
उपआयुक्त स्वरूप खारगे यांच्या हस्ते वृक्षारोपण
पनवेल, ता. ५ (बातमीदार) : पनवेल महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या संकल्पनेतून पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून ओवे गाव, फणसवाडी येथे मियावाकी पद्धतीने हरित क्षेत्र उभारणीचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून येथील ठिकाणी घनदाट हरित क्षेत्र निर्माण करून स्थानिक जैवविविधतेत भर देण्याचा आणि परिसरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. याअंतर्गत मियाविकी हरित क्षेत्र प्रकल्पाच्या स्थळाची पाहणी मंगळवारी (ता. ४) पनवेल महापालिकेचे उपआयुक्त स्वरूप खारगे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आली.
या मियावाकी हरित क्षेत्रात बहावा, नीलमोहर, सीता अशोक, बॉटल ब्रश, गुलमोहर, पुत्रजीवी, ताम्हण अशा विविध झाडांचे रोपण करण्यात येत आहेत. यामध्ये एकूण ३३ हजार ५०० झाडांचे रोपण करण्यात येणार आहे. यापैकी आतापर्यंत ३१ हजार ५०० झाडांचे रोपण करण्यात आले आहे. पाहणीदरम्यान उपआयुक्त स्वरूप खारगे यांनी मियावाकी पद्धतीनुसार सुरू असलेल्या कामाची प्रगती, लागवडीसाठी निवडण्यात आलेल्या प्रजातीची गुणवत्ता आणि क्षेत्राच्या देखरेखीबाबत सविस्तर माहिती घेतली. या वेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना व कंत्राटदार प्रतिनिधींना गुणवत्तेला प्राधान्य देऊन काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. या वेळी त्यांच्या हस्ते प्रतीकात्मक वृक्षारोपणदेखील करण्यात आले. पनवेल महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपआयुक्त स्वरूप खारगे यांच्या देखरेखीखाली हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक, शाश्वत आणि हिरवेगार पनवेल घडविण्यासाठी एक सक्षम पाऊल ठरणार आहे.
पर्यावरणाचे संवर्धन
पनवेल महापालिकेच्या पर्यावरण विभागामार्फत राबविण्यात येणारा हा मियावाकी प्रकल्प पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, मियावाकी पद्धतीद्वारे अल्प कालावधीत दाट जंगलनिर्मिती करता येते. या पद्धतीत स्थानिक प्रजातीच्या विविध झाडांची घनदाट लागवड करून केवळ काही वर्षांतच नैसर्गिक जंगलासारखे हरित क्षेत्र तयार होते. या प्रकल्पामुळे परिसरातील तापमान नियंत्रण, कार्बन शोषण, ध्वनिप्रदूषण कमी करणे तसेच पक्षी आणि कीटकांसाठी नैसर्गिक अधिवास निर्माण होण्यास मदत होईल. नागरिकांमध्ये पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण होण्यासही या उपक्रमाचा मोठा हातभार लागेल.
