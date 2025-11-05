निवडणुकीसाठी ‘रात्र थोडी, सोंगे फार’
भगवान खैरनार : सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा, ता. ५ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. पहिल्याच टप्प्यात राज्यातील नगर परिषदा आणि नगरपंचायतीसाठी मतदान २ डिसेंबरला होणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांची धावपळ सुरू झाली आहे. निवडणुकीत उमेदवारांचे अंतिम चित्र २५ नोव्हेंबरला स्पष्ट होणार असल्याने, केवळ सहा दिवसांत उमेदवारांना संपूर्ण प्रचार यंत्रणा राबवित, मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. त्यामुळे ‘रात्र थोडी, सोंगे फार’ या उक्तीप्रमाणे पक्ष आणि उमेदवारांची स्थिती झाली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील तीन नगर परिषदांसह एका नगर पंचायतीची निवडणूक होत आहे. जव्हार, डहाणू, पालघर येथील नगर परिषदांसह वाडा नगर पंचायतीची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होणार आहे. या निवडणुकीसाठी १० ते १७ नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. १८ रोजी अर्जांची छाननी, तर २१ नोव्हेंबरला अर्ज माघारीची शेवटची तारीख आहे. यावर हरकती आणि अपिलाची मुदत २५ नोव्हेंबर आहे. त्यानंतर उमेदवारीचे निर्णायक चित्र स्पष्ट होणार आहे. या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात युती आणि आघाडीचे गणिते जुळलेली नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्ते आणि मतदारांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. या निवडणुकीत थेट नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. त्यामुळे उमेदवारीसाठी राजकीय पक्ष सक्षम उमेदवारांची अजूनही तडताळणी करत आहेत.
२५ नोव्हेंबरनंतर उमेदवारांची यादी स्पष्ट होणार असल्याने, केवळ पाच ते सहा दिवसांत मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा अवधी मिळणार आहे. या काळात फलक छापणे, प्रचाराच्या गाड्यांची परवानगी, प्रचार सभा व जागेची परवानगी यानंतर प्रभागनिहाय मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे मोठे आव्हान उमेदवारांपुढे ठाकले आहे. कमी काळात या सर्व बाबी पूर्ण कराव्या लागणार असल्याने उमेदवारांची धावपळ होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत पक्षासह उमेदवारांचा कस लागणार आहे. इच्छुकांनी कार्यकर्त्यांची आणि प्रचार साहित्यांची जमवाजमव सुरू केली आहे.
