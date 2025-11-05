मतदार याद्यावरून भाजपचे शिवसेनेवर आरोप
मतदार याद्यांवरून भाजपचे शिवसेनेवर आरोप
पालघर नगर परिषदेतील मतदार याद्यांमध्ये घोळ केल्याचा आरोप
पालघर, ता. ५ ः आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण आता तापू लागले असून, एकमेकांवर आरोपांच्या फैरी झडत आहेत. अशातच पालघर नगर परिषदेच्या प्रशासनाला हाताशी धरून मतदार याद्यांमध्ये शिवसेनेने घोळ केल्याचे आरोप जिल्हा भाजपने केले आहेत. शिवसेनेतून नुकतेच भाजपमध्ये प्रवेश केलेले अक्षय संखे आणि कैलास म्हात्रे यांनी बुधवारी (ता. ५) हे आरोप केले.
मतदार याद्यांमध्ये अफरातफार करण्याचे कटकारस्थान रचले जात आहे. अपात्र मतदारांना पात्र करून त्यांना मतदार यादीमध्ये समाविष्ट केले जात आहेत. तसे पुरावे असून, पुराव्यानिशी तक्रार विविध स्तरावर २८ ऑक्टोबर रोजी दाखल केल्याचे या वेळी अक्षय संखे आणि कैलास म्हात्रे यांनी सांगितले. पालघर नगर परिषदेची मतदार यादी सदोष आहे. प्रभागातील मतदार इतर प्रभागात टाकले गेलेत. मतदार यादीत एकच मतदाराचे दुबार तिबार नाव आहे. एका कुटुंबातील सदस्य वेगवेगळ्या प्रभागात नोंदवले गेलेत. मतदार प्रभाग बदल किंवा इतर बदल करण्यासाठी आवश्यक असलेले अ आणि ब नमुन्याचे अर्ज वेगळ्या हेतूने एकगठ्ठा भरले गेले आहेत. या अर्जावर मतदार यांचा संपर्क, आवश्यक पुरावे, पत्ता नमूद करणे आवश्यक असताना ते अर्ज बाद करण्याऐवजी पात्र केले जात असल्याचे आरोप त्यांनी केले.
मतदार बदल अर्ज इतरांनी भरले असताना सामान्य नागरिकांच्या घरी छाननी अधिकारी पोहोचल्यानंतर विचारपूस केली जाते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. हे सर्व प्रकार थांबवावे, असे निवेदन प्रशासन, निवडणूक विभाग यांना अक्षय संखे आणि कैलास म्हात्रेंनी दिले आहे.
मतदार यादी बदलासाठी दबाव
या आधीचे मुख्याधिकारी नानासाहेब कामठे यांनी पारदर्शक प्रभागरचना जाहीर केलेली असताना शिवसेनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी कामठे यांच्यावर उच्चस्तरीय दबाव आणून ही प्रभागरचना बदलली. त्यानंतर कामठे यांची तडकाफडकी बदली केली. आता नगर परिषदेवर पात्र मुख्याधिकारी न बसवता वसई-विरार महापालिकेतील उपायुक्त प्रशांत जाधव यांना नियुक्त केले आहे. त्यांच्यावर मतदार नोंदणी आणि यादी बदलासाठी दडपण आणले जात आहे. त्यांच्या बदलीसाठीही प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा भाजपचे माजी शहरप्रमुख अशोक अंबुरे यांनी केला.
शिवसेनेकडून आरोपांचे खंडन
भाजपला येथे स्वतःचा पराभव समोर दिसत असल्याने बिनबुडाचे आरोप ते करत आहेत. यादीमध्ये सरमिसळ आणि गोंधळ झाल्याची तक्रार शिवसेनेने स्वतःहून दाखल केली आहे, तर शिवसेना दबाव कसा आणेल, हे समजत नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री हे त्यांचेच आहेत आणि दबाव आम्ही आणला हे म्हणणे बालिश वृत्तीचा प्रकार आहे. निवडणूक यंत्रणा निष्पक्ष काम करत आहे, असे आरोपांचे खंडन करत शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांनी म्हटले आहे.
