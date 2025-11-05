वृक्ष तोडीची तक्रार निकाली
वृक्षतोडीची तक्रार निकाली
पर्यावरणप्रेमींची राज्य शासनाकडे धाव
खारघर, ता. ५ (बातमीदार) : खारघर सेक्टर १६ मधील संस्कृती सोसायटी परिसरात झालेल्या झाडांच्या तोडीच्या तक्रारीचा पालिकेने केवळ कागदोपत्री निपटारा केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणात पनवेल महापालिकेच्या (एनएमएमसी) अधिकाऱ्यांनी तक्रारीवरील उत्तरात बोगनवेल ही वेल असून, ती वृक्षांच्या व्याख्येत बसत नाही, असे सांगत तक्रार निकाली काढल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये आश्चर्य आणि संताप व्यक्त केला जात आहे.
पर्यावरणप्रेमी सीमा टाक यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी पनवेल महापालिकेकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. सेक्टर १६ मधील संस्कृती सोसायटीच्या सेलिब्रेशन इमारत क्रमांक १ ते ७ या इमारतींच्या बाहेरील बाजूस फूटपाथलगत असलेल्या झाडांच्या मोठ्या प्रमाणावर फांद्या तोडण्यात येत आहेत. ही तोडणी सोसायटीकडून परवानगीशिवाय केल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर पालिकेच्या पथकाने जागेवर पाहणी केली. त्यानंतर उपायुक्त स्वरूप खारगे यांनी वनस्पतीचे नाव बोगनवेल असून, ती ‘वृक्ष’ या कायदेशीर व्याख्येत बसत नाही. तसेच या वेलीचे जीवनमान अत्यंत कमी असते; त्यामुळे ही झाडतोड नाही, असे नमूद करून तक्रार निकाली काढली. या निर्णयानंतर सीमा टाक यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, झाड कोणतेही असो, त्याच्या फांद्या तोडताना पालिकेची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. येथे मात्र परवानगी न घेता तोडणी करण्यात आली आहे. केवळ बोगनवेल असल्याचे कारण देऊन प्रकरण झाकणे चुकीचे आहे. सरकार एकीकडे ‘झाडे लावा, झाडे वाचवा’ असा नारा देते आणि दुसरीकडे स्थानिक प्रशासनच दुर्लक्ष करते, हे दुर्दैवी असल्याचे टाक यांनी सांगितले.
.............
सीमा टाक यांनी पुढे सांगितले की, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यासाठी आम्ही राज्य आणि केंद्र सरकारकडे लेखी तक्रार करणार आहोत. पर्यावरण संवर्धनाचा प्रश्न हा केवळ बोगनवेलपुरता नाही, तर तो नागरिकांच्या पर्यावरणीय हक्कांशी निगडित आहे. खारघरमधील पर्यावरणप्रेमींनीही या तक्रारीच्या निकाली निपटाऱ्याबाबत पालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, पालिका प्रशासन नागरिकांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेत नाही, असा सूर नागरिकांमध्ये दिसून येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.