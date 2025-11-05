उल्हासनगरमध्ये निवडणुकीच्या तयारीला वेग
उल्हासनगर, ता. ५ (बातमीदार) : अंबरनाथ नगर परिषदेची निवडणूक घोषित झाल्यानंतर आता उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीचीही घोषणा लवकरच होण्याची शक्यता आहे. यासाठी महापालिका प्रशासनाने निवडणुकीच्या तयारीला वेग दिला असून, आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या निर्देशान्वये दोन कोटी रुपयांच्या निधीतून भाडेतत्त्वावर आवश्यक साहित्य खरेदीची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.
निवडणुकीच्या कामकाजासाठी मंडप, स्टेज, टेबल, खुर्च्या, स्टँड, पंखे, साऊंड सिस्टीम आदी साहित्याची गरज भासणार आहे. त्यासाठी इच्छुक पुरवठादार व ठेकेदारांकडून ई-निविदेच्या माध्यमातून दोन लिफाफा पद्धतीने ऑनलाइन निविदा मागविण्यात आली आहे. पालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर या संबंधीची संपूर्ण माहिती उपलब्ध केली आहे.
भाडेतत्त्वावर निवडणुकीचे साहित्य पुरवठा करण्याची ही निविदा प्रक्रिया १८ नोव्हेंबरपर्यंत पार पाडली जाणार आहे. शक्य झाल्यास १९ नोव्हेंबरला सायंकाळी ५.१५ वाजता नागरी सुविधा केंद्राच्या ई-टेंडरिंग विभागात निविदा उघडण्यात येईल. त्याआधी निविदापूर्व बैठक अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस यांच्या दालनात होणार आहे.
कामाची जबाबदारी
आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या आदेशानुसार निवडणुकीसाठी उपायुक्त विशाखा मोटघरे, सहाय्यक आयुक्त मनीष हिवरे आणि विभागप्रमुख सचिन जाधव यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाने सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या दिशानिर्देशानुसार सर्व आवश्यक तयारी वेळेत पूर्ण करण्यात येईल, जेणेकरून निवडणुकीचे आयोजन सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने करता येईल.
