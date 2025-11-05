उलवे व एपीएमसीच्या हद्दीत घडलेल्या वेगवेगळ्या अपघातात दोघांचा मृत्यू
२४ तासांत दोघांची मृत्यूशी गाठ
उलवे, एपीएमसीच्या हद्दीत अपघाताच्या घटना
नवी मुंबई, ता .५ (वार्ताहर) : उलवे, एपीएमसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या २४ तासांत घडलेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला आहे. यातील एका अपघातातील वाहनचालक फरार झाला असल्याने पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.
सीबीडी-उरण मार्गावर वहाळ येथील उड्डाणपुलावर आदित्य घरत (२९) दुचाकीवरून मध्यरात्री १ च्या सुमारास सीबीडी येथून दिघोडे येथे आपल्या घरी जात होता. या वेळी वहाळ गावाजवळच्या उड्डाणपुलावर गाडीवरील नियंत्रण सुटल्याने दुभाजकावर धडकला. या अपघातात गंभीर जखमी असलेल्या आदित्यला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या प्रकरणात उलवे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे, तर एपीएमसीतील मॅफको मार्केटमध्ये मंगळवारी दुपारी घडलेल्या अपघातात विमल चव्हाण (६५) महिलेचा मृत्यू झाला. मानखुर्द येथील चिता कॅम्प परिसरात राहणाऱ्या विमल चव्हाण यांना मॅफको मार्केटकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील वारणा सर्कलजवळ भरधाव कंटेनरने धडक दिली होती.
