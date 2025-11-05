मुंब्रा रेल्वे अपघातातील जखमी कुटुंबियांना रेल्वे तर्फे आर्थिक नुकसान भरपाई ,
मुंब्रा अपघातग्रस्तांना भरपाई द्या; प्रवासी संघटनेची मागणी
कल्याण, ता. ५ (वार्ताहर) ः मुंब्रा रेल्वे अपघातातील जखमी कुटुंबीयांना रेल्वेतर्फे आर्थिक नुकसानभरपाई आणि मृत प्रवाशांच्या कुटुंबातील वारसाला नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी कल्याण-कसारा-कर्जत रेल्वे प्रवासी संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात सरचिटणीस आणि डीआरयूसीसी सदस्य श्याम उबाळे यांनी रेल्वे मुख्य व्यवस्थापकांना निवेदन दिले आहे.
जून महिन्यात रेल्वे प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे मुंब्रा येथे लोकल अपघातात पाच प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला, तर १४ जण गंभीर जखमी झाले. यानंतर अद्याप त्यांना रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतीच आर्थिक भरपाई मिळालेली नाही आणि आता पोलिसांच्या चौकशीतही रेल्वे प्रशासनाच्या चुकीमुळे हा अपघात झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे तातडीने पीडित जखमींना किमान पाच लाखांची आर्थिक भरपाई आणि मृत प्रवाशांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला कायमस्वरूपी रेल्वे सेवेत सामावून घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
