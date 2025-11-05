पादचारी पुलावरून बाळाचे अपहरण
सहा तासांत अपहरणाचे कोडे उलगडले
कल्याण रेल्वेपुलावरून बाळाचे अपहरण; पोलिसांची कौतुकास्पद कारवाई
कल्याण, ता. ५ (बातमीदार) : रेल्वेस्थानक परिसरातील पादचारी पुलावरून एका बाळाचे अपहरण झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. ४) समोर आली. पुण्याहून कल्याणला आलेले एक दाम्पत्य आपल्या तीन मुलांसह या पुलावर सोमवारी (ता. ३) रात्री झोपले असताना ही घटना घडली. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी केवळ सहा तासांत अखेर संशयिताला ताब्यात घेत बाळाची सुरक्षित सुटका केली.
महात्मा फुले पोलिस ठाण्याच्या माहितीनुसार, आरोपीचे नाव अक्षय खरे असे असून, त्याने रात्री उशिरा झोपलेल्या कुटुंबाजवळून बाळ उचलून नेले. जाग आल्यानंतर बाळ गायब असल्याचे लक्षात येताच चिंताग्रस्त झालेल्या पालकांनी तातडीने पोलिसांकडे धाव घेत अपरणाची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तातडीने तपासचक्रे फिरवत सीसीटीव्ही तपास सुरू केला. आणि शहरातील विविध परिसरात शोधमोहीम हाती घेतली. अखेर आरोपी अक्षय खरेला ओळख पटवून अटक करण्यात आली आणि अपहृत बाळाची सुरक्षित सुटका करण्यात पोलिसांना यश आले. याप्रकरणी आणखीन एका महिलेला अटक करण्यात आली असून, ही महिला आरोपीची नातेवाईक असल्याचे समजते. दरम्यान, महात्मा फुले पोलिसांच्या या जलद आणि अचूक कारवाईचे नागरिकांकडून कौतुक होत आहे. सामाजिक माध्यमांवरही पोलिसांच्या संवेदनशील आणि धाडसी कारवाईबद्दल प्रशंसा व्यक्त केली जात आहे.
कसा लागला शोध?
पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी तपासचक्रे फिरवली. यासंदर्भात सर्व सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता पोलिस कॉन्स्टेबल सतीश सोनवणे यांना अपहरणकर्त्यांबाबत धागेदोरे मिळाले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून याकामी पथक नेमण्यात आले. पोलिसांच्या शोधात हे बाळ आकाश खरे नामक तरुणाने पळवले असल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर महात्मा फुले व कोळसेवाडी पोलिस स्थानक हद्दीत शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. आकाशने बाळाला आपल्या नातेवाइकांकडे ठेवल्याचे त्यांनी पोलिसांना सांगितले. पोलिसांनी तत्काळ संबंधित ठिकाणी जाऊन बाळासह आरोपीच्या नातेवाइकास अटक केली. याप्रकरणी दोन्ही आरोपींवर कल्याण लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
