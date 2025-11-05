निवडणूक आयोग भाजपाच्या हातातली कठपुतली बाहुली
निवडणूक आयोग भाजपची ‘कठपुतली’
हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : निवडणूक आयोग हा सरकारच्या हातातील कठपुतली बाहुली बनला आहे, असा घणाघाती हल्ला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. भ्रष्ट मार्गाने निवडणुका होत असतील तर त्याचा काय उपयोग, असा प्रश्नही सपकाळ यांनी उपस्थित केला आहे. सेवाग्राम येथे प्रतिक्रिया देताना त्यांनी हे आरोप केले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज पुन्हा एक बॉम्ब टाकून भाजप व निवडणूक आयोग लोकशाहीचा खून कसा करीत आहेत, हे देशाला दाखवून दिले. हरियाणात मतचोरी कशी केली याचे एक एक पुरावे देऊन निवडणूक आयोगाला उघडे पाडले; पण निर्लज्जम् सदा सुखी या उक्तीप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या कामात काहीच सुधारणा होत नाही, अशी टीकाही सपकाळ यांनी केली. मतदार यादीमध्ये तांत्रिक घोटाळा मोठ्या प्रमाणात केला. आयोगच सरकारच्या ताटाखालचे मांजर बनून काम करीत असेल तर ते लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे आणि तेच आज देशभरात होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
महाराष्ट्रातील घोळाकडे दुर्लक्ष
महाराष्ट्रात अवघ्या सहा महिन्यांत ४७ लाख मतदार वाढले, तर मतदानानंतर रात्रीच्या अंधारात जवळपास आठ टक्के मतदान वाढल्याचे दाखवले. आता त्याच सदोष मतदार याद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी वापरल्या जात आहेत. विरोधी पक्षांनी त्या याद्या दुरुस्त करण्याची मागणी केली असता त्याकडे दुर्लक्ष करून निवडणुका जाहीर केल्या, हे सर्व भाजपला अनुकूल आहे. मतदार यादीतील दुबार, तिबार मतदारांच्या नावांपुढे स्टार लावण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात घेतला आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की त्यांच्याकडे दुबार, तिबार, दोनशेबार, पाचशेबार एका मतदाराचे नाव यादीत आहे. याचा स्पष्ट डेटा त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे, अशी टीकाही सपकाळ यांनी केली.
