खासगी बसला कोपरखैरणेत अपघात
नवी मुंबई, ता. ५ (वार्ताहर) ः कल्याण येथून पंढरपूर येथे निघालेल्या प्रवासी बसला ठाणे-बेलापूर मार्गावर कोपरखैरणे येथे मंगळवारी (ता. ४) रात्री अपघात झाला होता. या प्रकरणात तुर्भे पोलिसांनी चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
कल्याण येथून पंढरपूर येथे ३० प्रवाशांना घेऊन निघालेल्या बसला रात्री साडेनऊच्या सुमारास कोपरखैरणे येथे अपघात झाला. भरधाव वेगातील बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला. बस दुभाजक तोडून डाव्या बाजूला पलटी झाली. या अपघातानंतर बसचालक संभाजी माने बसमधील जखमी प्रवाशांना मदत करण्याऐवजी पलायन केले. तुर्भे पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने बसमधील प्रवाशांना बाहेर काढले. अपघातात जखमी असलेल्या स्मिता चौधरी (३५), वैजयंता साबळे (६२), सुजाता कांबळे (४०), रघुनाथ सोनवले (५७) यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून तुर्भे पोलिसांनी बसचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
