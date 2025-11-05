टिटवाळ्यात उल्हासनगर परिवहनच्या AC बस सेवा
टिटवाळ्यात उल्हासनगरच्या एसी बस
प्रवाशांना दिलासा, पण प्रशासनिक अस्पष्टतेमुळे संभ्रम
टिटवाळा, ता. ५ (वार्ताहर) : परिसरातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी उल्हासनगर महानगरपालिकेने परिवहन सेवेचा विस्तार करत टिटवाळ्यात एसी बस सुरू केल्या आहेत. मात्र, या उपक्रमामुळे प्रवाशांना सुविधा मिळत असल्या तरी नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम आणि माहितीअभावी गोंधळ निर्माण झाला आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेने टिटवाळ्यात एसी बस सुरू केल्या. यासाठी शहाड, आंबिवलीमार्गे टिटवाळा रेल्वे स्थानक, माताजी मंदिर रोड, निमकर नाका, स्वामी विवेकानंद चौक, धर्मवीर आनंद दिघे मार्ग, सावरकरनगर अशा ठिकाणी बसथांबे उभारून फलकही लावण्यात आले आहेत. मात्र, टिटवाळा परिसर हा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येतो, तरी बस थांबे उल्हासनगर परिवहनचे आहेत. त्यामुळे आपण नेमके कोणत्या महापालिकेच्या हद्दीत आहोत? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
टिटवाळ्यात उल्हासनगर परिवहनची सेवा सुरू होणे ही सकारात्मक बाब आहे. रेल्वे प्रवासातील गर्दी, महिलांचा व विद्यार्थ्यांचा त्रास लक्षात घेता या बस सेवा उपयोगी ठरणार आहेत. मात्र, प्रशासनिक अस्पष्टता आणि माहितीअभावी नागरिकांचा संभ्रम वाढत आहे. आता स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन या उपक्रमाला सुबक रचना द्यावी, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.याबाबत माहिती घेण्यासाठी कल्याण परिवहन विभाग आणि उल्हासनगर परिवहन विभाग यांना संपर्क केला असता संपर्क होवू शकला नाही.
बस सेवेची माहिती कुठे आहे?
या एसी बस सेवेबद्दल अनेकांना अद्याप माहिती नाही. बसची वेळ, मार्ग, थांबे, भाडे याबाबत कोणतेही फलक किंवा माहितीपत्रक नागरिकांना दिसत नाही. स्थानिक समाजसेवक, राजकीय नेते किंवा पालिका प्रशासनाने याबाबत जनजागृती केलेली नाही. त्यामुळे अनेक प्रवासी अजूनही या सुविधेचा लाभ घेऊ शकलेले नाहीत. बस सेवा सुरू झाली हे लोकांना माहितीच नाही, त्यामुळे उपयोग किती होणार? असा प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.
समन्वय आणि पारदर्शकता हवी
कल्याण- डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिका यांनी परस्पर समन्वय साधून प्रशासनिक हद्दीबाबत स्पष्टता द्यावी. उल्हासनगर परिवहन विभागाने बस वेळापत्रक, मार्ग नकाशा आणि भाडे दर स्पष्टपणे जाहीर करावे. स्थानिक पातळीवर समाजसेवक आणि राजकीय प्रतिनिधींनी नागरिकांपर्यंत माहिती देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.
