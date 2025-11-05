१० नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी
१० नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : बेस्ट उपक्रमातील विविध प्रलंबित प्रश्न आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी बेस्ट वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी १० नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. हे उपोषण बेस्ट वर्कर्स युनियन कार्यालय, केनेडी ब्रिज, मुंबई येथे सकाळी ११ वाजता सुरू होणार आहे.
बेस्ट उपक्रमाकडे स्वमालकीच्या ३,३३७ बसगाड्या कायम ठेवाव्यात. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीची थकबाकी तातडीने द्यावी. तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार प्रलंबित वेतन करार त्वरित करण्यात यावा, अशा मागण्या शशांक राव यांनी केल्या आहेत. ३० नोव्हेंबरपर्यंत बेस्टकडे फक्त २५१ स्वमालकीच्या बसगाड्या शिल्लक राहतील आणि उर्वरित सेवा खासगी कंत्राटी बसवर अवलंबून असेल. त्यामुळे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक सेवेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे राव यांनी म्हटले आहे. खासगी कंपन्यांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या बेस्ट बससेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही ‘समान कामाला समान दाम’ या तत्त्वानुसार वेतनमान लागू करावे. ‘मुंबईकरांना स्वस्त व विश्वासार्ह वाहतूक सेवा देणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे उपोषणाचे शेवटचे हत्यार उपसण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मुख्य मागण्या
बेस्टच्या स्वमालकीच्या ३,३३७ बसगाड्या कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक निधी महापालिकेने मंजूर करावा.
निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत ग्रॅच्युइटी रक्कम तातडीने द्यावी.
बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्याअर्थसंकल्पात विलीन करावा.
खासगी कंत्राटी पद्धत बंद करावी.
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन करार आणि पदोन्नतीचे प्रश्न सोडवावेत.
हंगामी कर्मचाऱ्यांचे वेतन निश्चित करून विसंगती दूर करावी.
