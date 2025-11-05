वडाव-बेलवली मार्गावर तात्पुरता पूल उभारण्यास सुरुवात
अलिबाग, ता. ५ (वार्ताहर) : अलिबाग तालुक्यातील खानाव परिसरातील वडाव-बेलवली मार्गावरील पूल सोमवारी (ता. ३) कोसळल्यामुळे अलिबाग-रोहा वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. नागरिकांची अडचण लक्षात घेऊन प्रशासनाने तात्पुरता पूल उभारण्याचे काम मंगळवारपासून (ता. ४) सुरू केले आहे.
पुलाच्या अपघातामुळे हजारो नागरिक, विद्यार्थी, कामगार आणि शेतकऱ्यांचे दैनंदिन व्यवहार विस्कळित झाले आहेत तसेच आपत्कालीन सेवांवरही परिणाम झाला आहे. घटनेनंतर संतप्त नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निष्काळजीपणाचा निषेध व्यक्त केला. आमदार महेंद्र दळवी यांनी तातडीने बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना पत्र पाठवून पुलाच्या पुनर्बांधणीची मागणी केली. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले आणि तात्पुरत्या मार्गाच्या पाहणीनंतर मंगळवारी सकाळपासूनच पुनर्बांधणीचे प्राथमिक काम सुरू झाले आहे. दरम्यान, पूल कोसळल्यामुळे बससेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली असून, ती चौलमार्गे वावे-मेहन मार्गावरून वळवण्यात आली आहे, अशी माहिती अलिबाग आगार प्रमुख राकेश देवरे यांनी दिली.
