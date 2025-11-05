अखेर डॉक्टर पतीला न्यायालयातून जामिन मंजूर!
डॉक्टर पतीला जामीन मंजूर
घरगुती कलह, चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीवर जीवघेणा हल्ला
अंबरनाथ, ता. ५ (वार्ताहर) ः अंबरनाथ शहरातील नामांकित रेडिओलॉजिस्ट डॉ. किरण शिंदे यांच्यावर त्यांच्या पतीनेच घरगुती कलह आणि चारित्र्याच्या संशयातून खलबत्त्याच्या मुसळीने जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या प्रकरणाने वैद्यकीय क्षेत्रासह अंबरनाथ-बदलापूर परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. दरम्यान, आरोपी पती विश्वंभर शिंदे याला पोलिसांनी अटक करून न्यायालयात हजर केले. त्याला न्यायालयीन सुनावणीनंतर ५० हजार रुपयांचा वैयक्तिक जमीन मंजूर करण्यात आला आहे.
अंबरनाथ पश्चिम येथील मोहन सबर्बिया गृहसंकुलात शिंदे दाम्पत्य आपल्या दोन मुलांसह राहते. २९ ऑक्टोबर रोजी पहाटे घरातील किरकोळ वादातून या हल्ल्याची घटना घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी डॉ. किरण शिंदे माथेरान येथे सहलीस गेल्या होत्या. त्या वेळी डॉ. किरण यांनी काढलेला फोटो सोशल मीडियावर डीपी ठेवला होता. यावर एका मित्राने ‘नाईस डीपी’ अशी कमेंट केल्याने संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या पतीने रागाच्या भरात पत्नीवर हल्ला केला. वादानंतर पती विश्वंभर यांनी संतापाच्या भरात पत्नीचा गळा आवळून जमिनीवर पाडले आणि खलबत्त्याच्या मुसळीने डोक्यावर प्रहार केला. या हल्ल्यात डॉ. किरण गंभीर जखमी झाल्या. त्यांच्या किंकाळीने घरातील मुलांनी धाव घेत हस्तक्षेप केला. आईचा जीव वाचवून तत्काळ बदलापूर येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले.
डॉ. किरण शिंदे या बदलापूर आणि परिसरातील ओळखीतल्या रेडिओलॉजिस्ट असून, त्यांचे किरण डायग्नोस्टिक सेंटर बदलापूर असून, उल्हासनगर आणि ग्रामीण भागात त्याच्या शाखा आहेत. पती विश्वंभर शिंदे हे या केंद्रांचे प्रशासकीय काम पाहात होते. गेल्या काही वर्षांपासून या दाम्पत्यामध्ये मतभेद व घरगुती कलह सुरू असून, २०२३मध्ये पतीच्या अत्याचारांविरोधात डॉ. शिंदे यांनी तक्रार नोंदवली होती.
घटनेची माहिती मिळताच अंबरनाथ पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिस निरीक्षक उमेश सावंत व उपनिरीक्षक रुपाली साळवे यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून डॉ. किरण यांच्या जबाबावरून गुन्हा दाखल केला. आरोपीवर गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, अटक केल्यानंतर आरोपीला अंबरनाथ न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले असता, न्यायालयाने प्रारंभी दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. नंतर झालेल्या सुनावणीत ॲड. राहुल गरुड, ॲड. अंकुश केदार आणि ॲड. विशाल केदार यांनी आरोपीची बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून अंबरनाथ न्यायालयाने विश्वंभर शिंदे यांना जामीन मंजूर केला.
