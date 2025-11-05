दारूच्या नशेत पोलिसाचा हप्ते वसुलीचा कारनामा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ५ : टिळकनगर पोलिस ठाण्यातील हवालदार दारूच्या नशेत गणवेशात फिरून खंबाळपाडा परिसरातील व्यावसायिकांकडून हप्तेवसुली करीत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या वसुलीचा जाब विचारणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांवर त्याने अश्लील भाषेत शिवीगाळ करत खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे.
नीलेश ठिकेकर हा टिळकनगर पोलिस ठाण्यात हवालदार आहे. पोलिसांच्या गणवेशामध्ये तो खंबाळपाडा परिसरातील फेरीवाले, दुकानदार, टेम्पो व रिक्षाचालकांकडून पैसे मागत असल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. मनसेचे कुणाल चौधरी, मनसे कामगार सेनेचे संदीप कोमसकर, तसेच नागरिकांकडून तो पैसे मागत असल्याने मनसेच्या वतीने लवकरच कल्याणचे पोलिस उपायुक्त, ठाणे पोलिस आयुक्त, तसेच मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना लेखी निवेदन देऊन या घटनेची सखोल चौकशी व तातडीची कारवाईची मागणी केली जाणार आहे. जर कारवाई झाली नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, असा इशारा कुणाल चौधरी यांनी दिला.
खंबाळपाडा, टाटा नाका आणि ९० फूट रोड परिसरात ठिकेकर हा दारूच्या नशेत फिरून फेरीवाले, टेम्पोवाले, हातगाडीवाले यांच्याकडून दररोज २० ते १०० रुपयांपर्यंत हप्ते वसूल करत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे परिसरातील व्यापारी आणि रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. या भ्रष्ट व व्यसनी पोलिसावर तत्काळ बडतर्फीची कारवाई करण्याची मागणी करत पोलिस महासंचालक, पोलिस आयुक्त, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांचे लक्ष वेधले आहे.
या प्रकरणाची सविस्तर माहिती घेऊन तातडीने कारवाईचा अहवाल सादर करण्यात येईल,
असे कल्याण पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.