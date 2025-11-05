खासगी शाळांच्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : शहरातील खासगी शाळांच्या इमारतींची सुरक्षा तपासण्यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत शाळांची संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या तपासणीचे काम भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयटीआय) आणि वीरमाता जिजाबाई तांत्रिक संस्था या दोन संस्थांकडून करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात ७६९ खासगी शाळा कार्यरत आहेत. त्यापैकी २०९ अनुदानित आणि ५६० विनाअनुदानित शाळा आहेत. याशिवाय महापालिकेच्या स्वतःच्या १०२ शाळा, ९५ प्राथमिक आणि सात माध्यमिक शहरात आहेत. काही दिवसांपूर्वी ठाणे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी शाळांच्या इमारतींच्या जीर्ण अवस्थेचा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उचलला होता. त्यांनी शिक्षण विभागाला पत्र पाठवून, शाळा इमारतींचे तातडीने ऑडिट करून घ्यावे, अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवरच महापालिकेने तातडीची कारवाई करत निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये विद्यार्थिसंख्येनुसार अद्ययावत प्रयोगशाळा, स्वच्छ शौचालये, कँटीन आणि विश्रांतिगृह उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता गांभीर्याने घेतला जात असल्याचे स्पष्ट होत असून, आगामी काही महिन्यांत या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिकांची नियुक्ती
प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी वैद्यकीय अधिकारी आणि परिचारिका यांची नियुक्ती करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभागाचे उपआयुक्त सचिन सांगळे यांनी खासगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. या पत्रात शाळा इमारतींची रचना, मजबुती, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, प्रयोगशाळा, शौचालये, कँटीन आणि विद्यार्थ्यांच्या विश्रांतीसाठी आवश्यक सुविधा यांचे परीक्षण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.