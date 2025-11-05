तुर्भे जनता मार्केटमधील दिव्यांगाच्या स्टॉल्सना आग लावणाऱ्या व्यक्तीचा शोध सुरु
स्टॉल्सना आग लावणाऱ्या व्यक्तीचा शोध सुरू
नवी मुंबई, ता. ५ (वार्ताहर) ः तुर्भे येथील जनता मार्केटमध्ये नवी मुंबई महापालिकेतर्फे दिव्यांगांना देण्यात आलेल्या स्टॉल्सला आग लागल्याने नऊ स्टाॅल खाक झाले. ही घटना सोमवारी मध्यरात्री घडली. या स्टॉल्सना अज्ञात व्यक्तीने जाणीवपूर्वक आग लावल्याची शक्यता, या स्टॉलधारकांनी व्यक्त केली आहे. त्यानुसार एपीएमसी पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच त्याचा शोध सुरू केला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेतर्फे दिव्यांगांना वेगवेगळ्या ठिकाणी स्टॉल देण्यात आले आहेत. त्यापैकीच जनता मार्केटमधील ओम आर्केडसमोरील मोकळ्या जागेमध्ये तुर्भे रेल्वे कम्पाउंडच्या भितींलगत काही दिव्यांगांना स्टॉल देण्यात आले आहेत. या स्टॉलमध्ये मोठ्या प्रमाणात माल भरलेला होता. या ठिकाणी असलेल्या नऊ स्टॉलमध्ये ही आग पसरली. या आगीची माहिती मिळताच महापालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तुर्भे जनता मार्केटमध्ये धाव घेऊन येथील आग तासाभरात आटोक्यात आणली. ज्या दिव्यांगांचे स्टॉल्स या आगीत खाक झाले. त्यांच्या स्टॉल्सना कुणीतरी जाणीवपूर्वक आग लावल्याचा संशय संबंधित स्टॉलधारकांनी व्यक्त केला आहे. तसेच त्या व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची तक्रार एपीएमसी पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे.
