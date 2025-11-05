मतदानाची तारीख बदलण्याची मागणी
बदलापूर, ता. ५ (बातमीदार) : कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली २ डिसेंबर ही मतदानाची तारीख बदलावी, अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष राम पातकर यांनी केली आहे. त्यांनी मतदान रविवारी (ता. ७) घेण्याचे आवाहन निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या पत्राद्वारे केले आहे. पातकर यांनी पत्रात नमूद केले की, २ डिसेंबर हा कामकाजाचा मंगळवार असल्याने अनेक नागरिक नोकरी, व्यवसाय आणि रोजगाराच्या कारणास्तव मुंबई व पुणे येथे प्रवास करतात. त्यामुळे त्या दिवशी प्रत्यक्ष मतदानासाठी उपस्थित राहणे अनेक मतदारांना शक्य होणार नाही. रविवारी मतदान घेतल्यास नागरिकांची उपस्थिती वाढेल आणि मतदानाचा टक्का वाढून लोकशाही बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. अधिकाधिक मतदारांनी लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, यासाठी ही तारीख बदलणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. राज्य निवडणूक आयोग पातकर यांच्या मागणीवर कोणती भूमिका घेणार, याकडे शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
