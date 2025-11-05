‘एअर इंडिया’ची लवकरच दिल्ली-तेल अवीव उड्डाणे
नवी दिल्ली, ता. ५ : नवी दिल्ली-तेल अवीवदरम्यान १ जानेवारीपासून थेट विमानसेवा सुरू हाेणार असल्याची माहिती इस्राईलच्या पर्यटन मंत्रालयाने बुधवारी दिली. या थेट सेवेमुळे दाेन्ही देशांतील पर्यटन आणि आर्थिक संबंधांना चालना मिळेल, असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
आठवडाभरात रविवार ते गुरुवारी ‘बोइंग ७८७’ ड्रीमलाइनर विमानाद्वारे पाच उड्डाणे सुरू करण्यात येणार आहेत. याबराेबरच इस्रायली विमान कंपनी आर्किया एअरलाइन्सनेही भारतात थेट सेवा पुन्हा सुरू करण्याबाबत स्वारस्य दाखवले आहे. भारतीय राजदूतांसोबत आर्कियाची नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक झाली. मुंबई, बंगळूर आणि गोवा यांसारख्या ठिकाणांवरून ही सेवा सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आम्ही भारतीय पर्यटकांचे खुल्या मनाने स्वागत करण्यास तयार आहोत, असे इस्राईलच्या पर्यटन मंत्रालयाचे वाणिज्य दूत गॅलिट हॉफमन यांनी म्हटले आहे.
