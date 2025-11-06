आचारसंहितेची विद्यापीठांनीही साधली संधी
जाचक अटींसह जाहीर केल्या प्राध्यापक भरतीच्या जाहिराती
मुंबई, ता. ६ ः राज्यातील नगर परिषदेच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता जाहीर करण्याच्या तारखेची कुणकुण लागताच राज्यातील अकृषी विद्यापीठांनी आपल्याकडील प्राध्यापक भरतीच्या जाहिराती काढण्याची संधी साधली. यात काही अपवाद वगळता बहुतांश विद्यापीठांनी प्राध्यापक भरतीची जाहिरात काढून नेमका वेळ साधला आहे. त्यामुळे या निवडणूक काळाच्या रणधुमाळीत विद्यापीठांमध्येही भरतीसंदर्भातील प्रक्रियांना वेग येणार आहे.
प्राध्यापक भरतीसाठी घाई करताना विद्यापीठांनी या भरतीसाठी देण्यात आलेल्या जाचक अटींकडे दुर्लक्ष केल्याने या भरतीत ग्रामीण भागातील उमेदवारांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात वरिष्ठ महाविद्यालय स्तरावरील भरती प्रक्रियेतही जाचक अटींचा चुकीचा पायंडा निर्माण होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
ही भरती प्रक्रिया जाचक अटींमध्ये काही बदल केल्यानंतरच सुरू करणे राज्यातील उमेदवारांच्या हिताचे ठरेल, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच या प्राध्यापक भरतीसाठीची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित व्हावी, यासाठी कुलपती तथा राज्यपाल महोदयांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशांनुसार कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आल्याचे सांगत या भरती प्रकियेला मान्यता दिल्याचे जाहीर केले आहे. गुणवतेला प्राधान्य देत या भरती प्रक्रियेसंदर्भात उपलब्ध मार्गदर्शक सूचना आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) वेळोवेळी जाहीर केलेल्या निकषांच्या आधारे कालबद्ध नियोजन करून ही प्रक्रिया अधिक गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले होते.
