उद्धव ठाकरेंचा मराठवाडा दौरा ‘बेमोसमी’!
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची टीका
मुंबई, ता. ५ ः उद्धव ठाकरे यांचा मराठवाडा दौरा हा ‘बेमोसमी’ असून, केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून केलेला शुद्ध राजकीय दौरा आहे. ते मुख्यमंत्री असताना कधी शेतकऱ्याच्या बांधावर गेले नाहीत. मंत्रालयाचा दरवाजा ज्यांनी पाहिला नाही, ते आता केवळ टीकेसाठी फिरत आहेत. त्यांची पत आधीच गेलेली आहे, ती आता परत मिळणार नाही, अशी टीका महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
उद्धव ठाकरे यांना पूरग्रस्तांच्या मदतीतील फरक माहिती नाही. घरांचे, जनावरांचे नुकसान झाल्यास काय मदत देतात, याबाबत त्यांचा कोणताही अभ्यास नाही. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करण्यासाठी ते दौरा करीत आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. केंद्रीय पथकाने सोलापुरात रात्री टॉर्च लावून नुकसानीची पाहणी केल्याच्या टीकेला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, केंद्रीय पथक दिवसभर फिरत होते. वाटेत अंधार झाला आणि शेतकऱ्यांनीच ‘हे बघून घ्या’ असा आग्रह केला, तर पथकाने काम सोडून परत यायचे का, उलट, रात्री-अपरात्री फिरून पाहणी केल्याबद्दल पथकाचे अभिनंदन केले पाहिजे. एकीकडे पथक येत नाही म्हणून टीका करायची आणि पथक आल्यावर ते रात्री का फिरले म्हणून टीका करायची, अशी विरोधकांची अवस्था आहे.
शेतकऱ्यांच्या मदतीचा दररोज आढावा
राज्य सरकारने ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे गेले आहेत. काही शेतकरी ‘केवायसी’मुळे राहिले असले, तरी सर्व रक्कम जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. एकही शेतकरी मदतीपासून सुटणार नाही, यासाठी मुख्यमंत्री रोज आढावा घेत आहेत. त्यासाठी जिल्हानिहाय डेटा मागवला असून, एकदा कर्जमाफी झाल्यावर शेतकरी पुन्हा कर्जात जाऊ नये, ही आमची भूमिका आहे, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
राहुल यांची तीच तीच टीका
विरोधी पक्षाने गेल्या नऊ महिन्यांत विकासाचा एकही सकारात्मक मुद्दा मांडला नाही. राहुल गांधी केवळ निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयावर बोलून संभ्रम निर्माण करत आहेत. ते तीच तीच टीका करीत आहेत. २०४७ पर्यंत या देशात एनडीएची सत्ता राहणार असल्याची जाणीव असल्याने ते ‘मत चोरी’चे मुद्दे काढून संभ्रम पसरवत आहेत, अस बावनकुळे म्हणाले.
