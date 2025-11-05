शुक्रवारी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालया समोर धरणे आंदोलन
ठाणे महापालिका मुख्यालयासमोर शुक्रवारी धरणे आंदोलन
ठाणे शहर, ता. ५ (बातमीदार) ः ठाणे महापालिकेच्या विविध खात्यांतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनकडून सतत दुर्लक्ष होत आहे. त्याविरोधात श्रमिक जनता संघ युनियनतर्फे शुक्रवारी (ता. ७) धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ या वेळेत महापालिका मुख्यालयासमोर ही निदर्शने होणार असल्याचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी कळवले आहे.
महापालिकेच्या विविध खात्यांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या कामाचे स्वरूप हे बारमाही, सतत चालणारे अत्यावश्यक सेवा आहे. तरीही प्रशासन सदरची कामे ही कंत्राटदारांमार्फत करत आहेत. या कामगारांना कंत्राटी कामगार कायद्यांच्या तरतुदीनुसार कायमस्वरूपी कामगारांच्या सारखे वेतन, भत्ते आणि कायदेशीर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. अनेक कंत्राटदार कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन, भत्ते अदा न करता कामगारांच्या वेतनातून बेकायदेशीररीत्या कपात केली जाते आहे. अशा अनेक मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन होणार आहे.
