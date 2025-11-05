आत्महत्येच्या तयारीत असलेल्या तरुणाचे वाचवले प्राण
पैशासाठी तरुणाचा आत्महत्येचा प्रयत्न
तीन तासांच्या नाट्यक्रमानंतर सुटकेचा निश्वास
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : नव्याने बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीच्या ३५ व्या मजल्यावरून एका तरुणाने आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्या तरुणाला गावी जाण्यासाठी पैशांची चणचण होती. त्यामुळे त्याने हा टोकाचा मार्ग अवलंबला होता. हा नाट्यक्रम अखेर तीन तासांनी संपुष्टात आला. मूळचा उत्तर प्रदेशचा असलेला सतेंद्र कुमार गौंडा (वय २७) हा त्याच ठिकाणी काम करीत होता.
बुधवारी दुपारी चार ते सव्वाचार वाजण्याच्या सुमारास एक तरुण ३५ व्या मजल्यावरून आत्महत्येच्या तयारीत असल्याची माहिती, कापूरबावडी पोलिसांनी ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला दिली. त्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत, घटनास्थळी ठाणे महापालिका आपत्ती आणि अग्निशमन दलाचे कर्मचारी दाखल झाले. तत्पूर्वी तेथे पोलिसही हजर होते.
तो तरुण उडी मारण्यासाठी तयारी होता, मात्र त्याचे धाडस होत नव्हते, पण कधी तो धाडसी पाऊल उचलेल हे सांगता येत नव्हते. याचदरम्यान त्या तिन्ही यंत्रणांनी त्या तरुणाला उडी मारू नये, म्हणून समजावण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सुरू केले. या वेळी त्या तरुणाची नेमकी काय मागणी आहे. याचाही मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केल्यावर त्या तरुणाला बोलते केले. त्या वेळी त्या तरुणाने कुटुंबाला भेटायचं आहे. त्यांची खूप आठवण येत आहे, मात्र त्यांना भेटायला गावी जाण्यासाठी पैसे नाहीत. काम करत असलेल्या ठिकाणी पैसे मागितले, तर ते पैसे देत नाहीत, असे सांगितले. दरम्यान, त्या तरुणाला पैसे मिळतील, असा आशावाद तिन्ही यंत्रणांनी देत, त्याचे मन परिवर्तित केले. तरीसुद्धा तो उभा असलेल्या स्थळावरून हलण्यास तयार नव्हता. अखेर तीन तासांच्या प्रयत्नानंतर त्यांची समजूत काढण्यात यश आले.
त्या तरुणाला खाली उतरवून कापूरबावडी पोलिसांच्या ताब्यात दिल्यावर शहर पोलिस, अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि त्या साईटवरील कर्मचारी आदी सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. हा प्रकार ठाण्यातील कोळशेत रोडवरील लोढा अमारा, इमारत क्रमांक ४३ या तळ अधिक ३५ मजली इमारतीत घडला. अशी माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासिन तडवी यांनी दिली.
