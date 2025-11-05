केअर टेकर तरुणीचा विनयभंग
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : केअर टेकर म्हणून काम करणाऱ्या २१ वर्षीय तरुणीशी अश्लील संभाषण करत, तिचा विनयभंग करणाऱ्या एका उच्चभ्रू सोसायटीमधील अनिल गर्ग यांच्याविरोधात वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ठाण्यातील २१ वर्षीय पीडित तरुणीला कामाची गरज होती. तिने मुंबईतील एका एजन्सीमध्ये संपर्क केला. त्यानुसार ती ठाण्याच्या उच्चभ्रू सोसायटीतील पती-पत्नी असलेल्या गर्ग परिवाराकडे २४ तास केअर टेकर म्हणून कामाला लागली. घरात अनिल गर्ग आणि त्यांची पत्नी राहात होती. १८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पीडित तरुणीला अश्लील काम करण्यास सांगितले. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर गर्ग यांनी २६ ऑक्टोबर रोजी अश्लील संभाषण केले. त्यानंतर पीडित तरुणीने वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गर्ग यांच्या विरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, गर्ग यांनी यापूर्वी घरकाम करणाऱ्या दोन तरुणींसोबत असाच अश्लील प्रकार केल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. त्यानुसार गर्ग यांच्या विरोधात वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे.
