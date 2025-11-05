श्रमजीवी आंदोलन
श्रमजीवीचे ठाण्यात आत्मक्लेश आंदोलन
ठाणे, ता. ५ ः श्रमजीवी संघटनेकडून बुधवारी (ता. ५) ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मक्लेश आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी सुरू केलेल्या या आंदोलनाला अनेक लेखक-कवींनी पाठिंबा दिला आहे.
डॉ. प्रदीप कर्णिक, डॉ. महेश केळुसकर, प्रकाशक अशोक मुळे यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून पंडित यांना पाठिंबा दिला. बुधवारी रात्री सुमारे एक लाख आदिवासी, कातकरी आंदोलनस्थळी जमतील, असा अंदाज आहे. या आंदोलकांच्या हातातील दिव्याने कातकरी, आदिवासी समाजाचे संरक्षण करण्याचा संदेश सर्वत्र जावा, त्यांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.
