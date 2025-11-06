आयुक्तांनी घेतला रिंग रोड कामाचा आढावा
आयुक्तांनी घेतला रिंग रोड कामाचा आढावा
दोन महिन्यांत भू-संपादन पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
कल्याण, ता. ६ (वार्ताहर) : कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी बुधवारी (ता.५) एमएमआरडीए आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह महत्त्वाकांक्षी रिंग रोड प्रकल्पाच्या कामाची सविस्तर पाहणी केली. हा प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली असून, पुढील दोन महिन्यांत भू-संपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
रिंग रोड प्रकल्प एकूण सात टप्प्यांमध्ये विभागलेला आहे. सध्या तीन टप्प्यात (दुर्गाडी ते मोटागाव) या भागातील काम जलद गतीने सुरू आहे. आयुक्त गोयल यांनी एमएमआरडीएला दुर्गाडी ते गोविंदवाडी बायपास या मार्गाचे कॉंक्रिटीकरण पुढील दीड ते दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
भू-संपादनावर लक्ष
आयुक्तांनी सांगितले की, ज्या टप्प्यात भूमी संपादनाची आवश्यकता आहे, त्या जागा केडीएमसीमार्फत एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. बुधवारच्या पाहणीत रेल्वेची जमीन, काही खाजगी भूखंड आणि पुनर्वसनाची आवश्यकता असलेल्या ठिकाणांचा समावेश होता. सध्या जवळपास ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. उर्वरित जागांच्या बाबतीत संबंधित जमीनमालकांशी चर्चा करून पुढील दोन महिन्यांत संपूर्ण भू-संपादन प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
सर्व टप्पे पूर्ण करण्याचे ध्येय
आयुक्त गोयल यांचा भर रिंग रोडचे सर्व टप्प्ये १ ते ७ तसेच पुढील टप्पा ८ हे जलद गतीने पूर्ण करण्यावर आहे. एमएमआरडीएचे मुख्य अभियंता व वरिष्ठ अधिकारी स्वतः कामाची पाहणी करत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी काही रस्त्यांचे पॅचेस लवकरच वापरासाठी खुले करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
पाहणीत उपस्थित अधिकारी
पाहणीदरम्यान एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी, केडीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, शहर अभियंता अनिता परदेशी, नगररचनाकार सुरेंद्र टेगळे, शशीम केदार, कार्यकारी अभियंता जगदीश कोरे, मनोज सांगळे आणि संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
