संपकाळात महावितरणविरोधात षडयंत्र
संपकाळात महावितरणविरोधात षड्यंत्र
नेरूळ, कोपरखैरणे विभागात जाणीवपूर्वक पुरवठा खंडित
नवी मुंबई, ता. ६ (वार्ताहर) ः महावितरणच्या ७२ तासांच्या संपादरम्यान नेरूळ, कोपरखैरणे विभागातील वीजपुरवठा जाणीवपूर्वक खंडित करण्याचा कट रचण्यात आला होता. या प्रकरणात अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विविध मागण्यांसाठी महावितरण कर्मचारी संघटनांनी ९ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान ७२ तासांचा संप पुकारला होता. या काळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर उपाययोजना करण्यात आली होती; मात्र ९ ऑक्टोबरला रात्री नेरूळ विभागातील सेक्टर ५०, ४८, ४४, ४२, ४०, ४६ ए आणि करावे गावातील वीजपुरवठा अचानक बंद करण्यात आला होता. या प्रकारानंतर संतप्त नागरिकांनी रात्री दोनच्या सुमारास नेरूळ विभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढला; पण हा प्रकार जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. तसेच वीज प्रणालीची सखोल माहिती असलेल्या व्यक्तीने हा प्रकार घडवून आणल्याचा संशय आहे. याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता सुहास बेडगकर यांनी एनआरआय पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, विद्युत कायदा २००३चे कलम १३८ आणि १५० अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
--------------------------
जाणीवपूर्वक प्रयत्न
कोपरखैरणे विभागात अशाचप्रकारे वितरण यंत्रणेत छेडछाड करून वीजपुरवठा ठप्प केला होता. या माध्यमातून कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याचा उद्देश असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. तसेच दोन्ही विभागांतील घटनांचा परस्परसंबंध असल्याच्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.