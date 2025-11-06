ठाकुर्ली रेल्वे समांतर रस्त्यावर बेकायदा गाळे
ठाकुर्ली रेल्वे समांतर रस्त्यावर बेकायदा गाळे
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ६ : कल्याण आणि डोंबिवली शहरांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या ठाकुर्ली रेल्वे समांतर रस्त्यालगत असलेल्या संरक्षक भिंती तोडून काही भूमाफियांनी येथे बेकायदा गाळे उभारण्यास सुरुवात केली आहे. दिवसाढवळ्या हे काम सुरू असतानाही पालिका प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. याबद्दल नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
ठाकुर्ली रेल्वे समांतर रस्त्यामुळे कल्याणहून डोंबिवलीत जाण्यासाठी वेळेची बचत होते आणि हा एक महत्त्वाचा पर्यायी मार्ग बनला आहे. या रस्त्यामुळे परिसरात मोठ्या गृहसंकुलांची उभारणी होऊन शहरीकरण वेगाने वाढले आहे. या परिसराचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी तत्कालीन पालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी आणि शहर अभियंता सपना कोळी यांनी बांधकाम व्यावसायिकांकडून संरक्षक भिंतीवर भित्तीचित्रे रेखाटून घेतली होती, ज्यामुळे नागरिक येथे सकाळ-संध्याकाळ फेरफटका मारण्यासाठी येत असत; मात्र सध्या याच संरक्षक भिंती तोडून भूमाफियांनी पत्र्याचे शेड टाकून चार ते पाच बेकायदा गाळे उभारले आहेत. याआधी येथे एक वॉशिंग सेंटरदेखील सुरू झाले आहे.
दिवसाढवळ्या ही बेकायदा कामे सुरू असतानाही पालिका प्रशासन असो किंवा रेल्वे प्रशासन, कोणीही याकडे लक्ष देत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नागरिकांचा आरोप आहे की, दरवेळी बेकायदा बांधकामे पूर्ण उभी राहीपर्यंत प्रशासन डोळे झाकून असते. एकदा बांधकाम उभे राहिले की केवळ नोटिसा धाडल्या जातात किंवा थोड्याफार कारवाईचा दिखावा करून या बेकायदा बांधकामांना अभय दिले जाते. हे सगळे प्रकार नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने चालतात, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निष्क्रियता
बेकायदा इमारत बांधकाम प्रकरणी न्यायालयाने केडीएमसी प्रशासनाला फटकारल्यानंतर पालिका प्रशासनाने बेकायदा बांधकामांवर अंकुश आणण्यास सुरुवात केल्याचे बोलले जात होते. असे असतानाही ठाकुर्ली येथे उभे राहत असलेले हे बेकायदा बांधकाम म्हणजे प्रशासनाची निष्क्रियता दर्शवते, असे नागरिकांचे मत आहे.
