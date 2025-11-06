दिव्यांच्या लखलखाटाने उजळले गणेश मंदिर
दिव्यांच्या लखलखाटाने उजळले गणेश मंदिर
दीपोत्सवात एक हजार लिटर तेलाचे संकलन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ६ : त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त बुधवारी (ता. ५) सायंकाळी डोंबिवलीच्या श्री गणेश मंदिरात दीपोत्सव सोहळा पार पडला. दिव्यांच्या तेजाने मंदिर परिसर उजळून निघाला, तर संस्कार भारतीने रेखाटलेल्या रांगोळ्या पाहून उपस्थितांचे डोळे दिपले. या उपक्रमाचे आयोजन श्री गणेश मंदिर संस्था, रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली वेस्ट आणि इनरव्हील क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते.
दीपदानासाठी नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत तब्बल एक हजार लिटर तेलाचे संकलन केले. संकलित तेल वृद्धाश्रम, सेवाभावी संस्था आणि गरजू व्यक्तींना देण्यात येणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. यामध्ये समतोल फाउंडेशन, चिंध्याची वाडी येथील शाळा, पूर्वांचल वसतिगृह, भरारी अपंगालय, सावली केंद्र अशा सेवाभावी संस्थांचा समावेश आहे. मानवतेचा संदेश देत सणाचे सांस्कृतिक आणि सामाजिक रूप एकत्र आणण्याचा हा उपक्रम ठरला.
मंदिर परिसरात ३५० दिव्यांची रोषणाई केली होती. संस्कार भारती आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या सहकार्याने रेखाटण्यात आलेल्या रांगोळीने वातावरण अधिक देखणे केले. कार्तिकी पौर्णिमेला भगवान शंकराने त्रिपुरासुराचा वध केल्याची आख्यायिका आहे. दीपदानाची परंपरा या दिवसाशी निगडित असून दान, साधना आणि प्रकाशाचे प्रतीक म्हणून दीप लावले जातात. उपस्थित मान्यवरांमध्ये गणेश मंदिर संस्थानच्या अध्यक्षा अलका मुतालिक, कार्यवाह प्रवीण दुधे, विश्वस्त श्रीपाद कुलकर्णी, गौरी खुंटे, राजय कानिटकर तसेच रोटरी क्लब आणि इनरव्हील क्लबचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
