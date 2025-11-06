ऐतिहासिक दक्षिणमुखी हनुमान मंदिरात चोरीचा प्रयत्न
ऐतिहासिक दक्षिणमुखी हनुमान मंदिरात चोरीचा प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ६ : कल्याण पश्चिमेतील घोडेखोत आळीतील ऐतिहासिक दक्षिणमुखी हनुमान मंदिरात चोरीच्या इराद्याने आलेल्या चोरट्याचा रहिवाशांनी पर्दाफाश केला. मध्यरात्रीच्या सुमारास मंदिरातील दानपेटी तोडून पैसे पळवण्याचा प्रयत्नात असताना जागरूक नागरिकांनी चोरट्याला पकडून त्याची धुलाई केली. त्यानंतर पोलिसांच्या ताब्यात दिले. सलमान मोहम्मद अख्तर अन्सारी असे अटक केलेल्या चोरट्याचे नाव आहे. याप्रकरणी ओम अनंतकृपा सोसायटीत राहणारे दीपेश अशोक देशमुख (४१) यांनी बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे. या तक्रारीवरून पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
बुधवारी (ता. ५) रात्री नेहमीप्रमाणे पुजाऱ्याने मंदिर बंद केल्यानंतर पहाटेच्या सुमारास चोरटा कटावणी घेऊन मंदिराच्या परिसरात घुसला. मंदिराभोवती संरक्षणासाठी असलेली स्टीलची जाळी तोडली तसेच गर्भगृहाच्या लाकडी दरवाजाचे कुलूप तोडले. आरतीचे ताम्हण, कलश आणि तांब्या-पितळेची भांडी गोळा केली. दानपेटी उचकटून दोन हजारांपेक्षा अधिक रक्कम पिशवीत टाकली. चोरी करून बाहेर पडताना परिसरातील काही रहिवाशांनी त्याला पाहिले. संशय आल्याने त्यांनी चौकशी केली असता चोरटा पळण्याचा प्रयत्न करू लागला; मात्र रहिवाशांनी त्याला पकडून पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला आणि आरोपीला ताब्यात घेतले. हवालदार सोनार या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.
मंदिराची रेकी केल्याचा संशय
हे मंदिर ऐतिहासिक आणि भाविकांचे श्रद्धास्थान असल्याने येथे दानपेटीत नियमित पैसे जमा होतात. चोरट्याने काही दिवस मंदिराची रेकी केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. अलीकडच्या काळात कल्याण-डोंबिवली परिसरातील मंदिरांमध्ये दानपेट्यांवर डल्ले मारून चोरीचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर सलमान अन्सारीने इतर मंदिरांमध्ये चोरी केली आहे का? याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.