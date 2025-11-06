तीन दिवसीय बांबू महोत्सवाचे आयोजन
जव्हार, ता. ६ (बातमीदार) ः तालुक्यातील बाळकापरा, रामनगर येथे केशवसृष्टी ग्रामविकास योजनेच्या माध्यमातून १७ एकर क्षेत्रात उभारण्यात आलेल्या ऑक्सिजन पार्कमध्ये ८ ते १० नोव्हेंबरदरम्यान तीनदिवसीय बांबू महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये या ठिकाणी बांबू लागवडीला सुरुवात करण्यात आली होती. या उपक्रमामुळे परिसरातील ग्रामविकासाला मोठी चालना मिळाली असून सध्या १७२ गावांमध्ये शिक्षण, कृषी, जल, रोजगार आणि पर्यावरण या विविध क्षेत्रांमध्ये प्रकल्प राबवले जात आहेत. सहा केंद्रांच्या माध्यमातून हे प्रकल्प चालवले जात असून, राखी व आकाशकंदील तयार करण्याचे प्रकल्प कार्यरत आहेत.
केशवसृष्टी ग्रामविकासाच्या या उपक्रमातून ग्रामीण पर्यटनाला चालना मिळावी, स्थानिकांना रोजगारनिर्मितीची संधी मिळावी, या हेतूने बांबू महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्ताने जास्तीत जास्त पर्यटकांनी महोत्सवाला भेट देऊन या उपक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे प्रकल्प संचालकांनी आवाहन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.