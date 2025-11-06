अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील रब्बी हंगाम लांबला
अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील रब्बी हंगाम लांबला
पेरण्या लांबल्या; शेतकरी हवालदिल
मनोर, ता. ६ (बातमीदार) : नोव्हेंबर महिना उजाडला तरीही अवकाळी पाऊस सुरू असल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील पेरण्या खोळंबल्या आहेत. खरीप हंगामातील भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले असताना अवकाळी पावसामुळे रब्बी हंगाम वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे भातपिकाचे मोठे नुकसान झाले असताना नोव्हेंबर उजाडल्यानंतरही अवकाळी पाऊस सुरू असल्यामुळे रब्बी हंगामातील पेरण्या लांबल्या आहेत. अवकाळी पाऊस सुरूच राहिल्यास रब्बी हंगाम वाया जाण्याच्या शक्यतेने बळीराजा हवालदिल झाला आहे.
रब्बी हंगामातील लागवडीसाठी कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना मोफत बियाणेवाटप तसेच लागवड प्रात्यक्षिकांमुळे लागवड क्षेत्रात वाढ झाली आहे. पालघर जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील सरासरी लागवड क्षेत्र ४५०० हेक्टर असून, रब्बी पिकांमध्ये हरभरा, वाल, मटकी, कुळीथ, मटकी आणि तीळ लागवड केली जाते, तर हरभऱ्याची पेरणी एक हजार ९२० हेक्टर, हरभऱ्याचे सरासरी क्षेत्र १३५० हेक्टर, इतर कडधान्य पेरणीचे सरासरी क्षेत्र दोन हजार ८०० हेक्टर शेती लागवडीखाली आहे. भाजीपाला लागवडीचे क्षेत्र ४५०० हेक्टर असून, मिरची, तसेच वेल वर्गीय पिकांमध्ये कारले, दोडका, काकडी, कारले आणि दुधीची लागवड केली जाते.
पालघर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांत काळ्या तिळाची लागवड केली जाते. काळ्या तिळाच्या लागवडीचे क्षेत्र ६४४ हेक्टर आहे. पाच तालुक्यांपैकी पालघर तालुक्यात सर्वाधिक ३८५ हेक्टर क्षेत्रात, तर विक्रमगड तालुक्यात १४० हेक्टर क्षेत्रात तिळाची लागवड केली जाते. तेलबिया लागवडी अंतर्गत सूर्यफुलाची लागवड करण्यात येते. यंदाच्या रब्बी हंगामात वाडा तालुक्यात ५० हेक्टर क्षेत्रात सूर्यफुलाची लागवड केली जाते.
प्रतिक्रिया
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात झालेली अतिवृष्टी आणि सद्यःस्थितीत सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे खरीप हंगामातील भातपिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. नोव्हेंबर महिना उजाडला तरीही अवकाळी पाऊस सुरू आहे. अवकाळी पावसामुळे रब्बी हंगामातील पेरण्या लांबल्या आहेत. अवकाळी पाऊस सुरू राहिल्यास रब्बी हंगाम वाया जाण्याची शक्यता आहे.
- विकास पाटील, शेतकरी, कुडे.
