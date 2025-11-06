पालघर नगर परिषदेमध्ये युती धूसर
पालघर, ता. ६ (बातमीदार) : नगर परिषदेची निवडणूक जाहीर झाली असून १५ प्रभागांतून ३० नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. तसेच नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट निवडणुकीने होणार आहे. या निवडणुकीचे वारे पालघर शहरामध्ये पसरले असून प्रत्येक पक्षामध्ये निवडणुकीसाठी उमेदवारांची गर्दी झाली आहे. काही माजी नगरसेवक पक्ष बदलून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याचे प्रकार जोरदार सुरू आहेत. नगर परिषदेसाठी शिवसेना शिंदे गट व भाजपची युती होण्याची शक्यता कमी दिसून येत आहे.
पालघर नगर परिषदेमध्ये २०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेना १४, भाजप सात, अपक्ष व राष्ट्रवादी प्रत्येकी दोन असे पक्षीय बलाबल होते. नगराध्यक्षाची थेट निवडणूक होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डॉ. उज्ज्वला काळे या निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर २०२२ मध्ये राज्यात सत्ता बदल झाला आणि शिवसेनेचे दोन गट झाल्यावर त्याचा प्रभाव पालघर नगर परिषदेमध्येही दिसून आला. स्थानिक पातळीवरही दोन गट पडल्याने शिवसेनेच्या शिंदे गटाने भाजपशी युती करून नगरपरिषदेवर बहुमत स्थापित करत पाच वर्षे पूर्ण केली. नगराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून निवडून आल्या तरी त्यांनी शिवसेना शिंदे गटाशी जुळून घेत आपला कार्यकाळ पूर्ण केला.
शिवसेना पालघर जिल्हाप्रमुख कुंदन संख्ये यांच्याशी संपर्क साधला असता, सध्या तरी युती होईल, असे सांगता येत नाही, पण वेळेवर काही होऊ शकते. युतीबाबत वरिष्ठ निर्णय घेतील, मात्र आम्ही निवडणुकीची पूर्ण तयारी केली असून सर्व प्रभागांत उमेदवारांची तयारी ठेवलेली आहे. नगराध्यक्षही आमचाच असेल, असे त्यांनी सांगितले.
समस्यांचे शहर!
शहर हे पालघर जिल्ह्याचे प्रमुख ठिकाण असूनही मुख्य रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. नगरपरिषद क्षेत्रात भाजी व मच्छी मंडई नाही. सार्वजनिक शौचालयाची व्यवस्था नाही. विक्रेत्यांना रस्त्याच्या कडेला भाजी व मच्छी विक्री करावी लागते. पदपथांवर व्यापारी व फेरीवाल्यांनी प्रस्थान मांडले आहे. त्यामुळे शहरात वाहतूक कोंडी होते. यावर कोणतेच नियंत्रण नाही. त्यामुळे लोकांचा संताप वाढला असून निवडणुकीत कोणत्या पक्षाचा झेंडा फडकतो, हे मतमोजणीनंतर समजेल.
