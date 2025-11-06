प्रशांत ठाकूर रायगडचे निवडणूक प्रभारी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी निर्णय
पनवेल, ता. ६ (बातमीदार) ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. नगर परिषदा आणि नगरपालिकेसाठीचे मतदान होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजपकडून पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांना रायगड जिल्ह्याच्या निवडणूक प्रभारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील खोपोली, अलिबाग, मुरूड-जंजिरा, पेण, उरण, कर्जत, माथेरान, रोहा, श्रीवर्धन, महाडमध्ये नगरपालिकांसाठी मतदान होणार आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि पनवेल महापालिकेची रणधुमाळी आहे. राजकीय स्थित्यंतरे झाल्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामध्ये भाजपनेसुद्धा स्वबळावर लढण्याची चाचपणी केली आहे. रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे रायगडचे पालकमंत्रिपद असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला चांगले यश मिळावे, या उद्देशाने आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्यावर जिल्हा प्रभारीपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. ठाकूर यांच्याकडे २००४ पासून निवडणूक व्यवस्थापनाचा अनुभव आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांशी असलेली जवळीक पक्ष संघटना वाढीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची ठरणार आहे.
रामशेठ ठाकूर सक्रिय
भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूरसुद्धा मैदानात उतरणार आहेत. त्यांच्यावर उत्तर रायगडचे निवडणूक प्रमुख म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्याचे खासदार म्हणून संसदेत नेतृत्व केले आहे. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा पक्षाला व्हावा, यासाठी उत्तर रायगड निवडणूक प्रमुख म्हणून रामशेठ ठाकूर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर रायगड दक्षिणसाठी ज्येष्ठ नेते सतीश धारप काम पाहणार आहेत.
