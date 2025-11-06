गांजा विक्रीतील हस्तक गजाआड
गांजा विक्रीतील हस्तक गजाआड
कळंबोली, खारघरमधून आणखी दोघांना अटक
नवी मुंबई, ता. ६ (वार्ताहर) ः हायड्रो गांजाच्या तस्करी प्रकरणात नवी मुंबई पोलिसांनी केयूर गोगरीला अटक केली होती. या प्रकरणात आणखी दोन तरुणांना अटक करण्यात आली असून खारघरमधील मुलांना गांजा विक्री करण्यात त्यांचा सहभाग असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
खारघरमध्ये राहणारा केयूर गोगरीच्या घरातून अमली पदार्थाची विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ३० ऑक्टोबर रोजी अमली पदार्थविरोधी पथकाने छापा मारला होता. त्या वेळी केयूरच्या कारमध्ये ८०० मिलीग्रॅम वजनाचा हायड्रो गांजा सापडला होता. या प्रकरणात भांडुप येथे राहणारा त्याचा मित्र शारीख तसेच उलवे येथे राहणारा नोमान यांचा सहभाग असल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले होते. तर कळंबोली येथे राहणारा मोहम्मद शेख, खारघरमध्ये राहणारा हित पटेल हा गांजा खारघरमधील मुलांना विकत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानुसार दोघांना अटक करण्यात आल्याची माहिती अमली पदार्थविरोधी कक्षाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे यांनी दिली आहे.
---------------------------
थायलंडमधून तस्करी
भांडुप येथे राहणाऱ्या शारीखकडून आणलेला गांजा विकत असल्याची कबुली केयूर गोगरीने दिली आहे. शरीख थायलंड येथून छुप्या मार्गाने हायड्रो गांजा भारतात आणत होता. तसेच हस्तकांमार्फत त्यांची विक्री करीत होता. त्यामुळे या प्रकरणात आणखी काहीजणांच्या सहभागाची शक्यता आहे.
