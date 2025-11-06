अंबरनाथ नगराध्यक्षपदासाठी भाजपकडून ''आग्रह'';
अंबरनाथ नगराध्यक्षपदासाठी भाजपचा दावा
तेजश्री करंजुले पाटील यांच्या नावाची ''शिफारस''
अंबरनाथ, ता. ६ (वार्ताहर) : आगामी नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंबरनाथमध्ये मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. अनेक वर्षे शिवसेनेला सत्तेत संधी देणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने नगराध्यक्षपदासाठी प्रबळ दावा केला आहे. भाजपच्या भूमिकेमुळे नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीबाबत सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
सोमवारी ( ता. ३) सायंकाळी भाजप कार्यालयात झालेल्या बैठकीत भाजप कार्यकर्त्यांनी प्रथम पसंतीनुसार एका उच्चशिक्षित उमेदवाराच्या नावाची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला. कल्याण जिल्हा सरचिटणीस अभिजीत करंजुले पाटील आणि इतर पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत चार्टर्ड अकाउंटंट असलेल्या तेजश्री विश्वजीत करंजुले पाटील यांना भाजपकडून नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून पक्षश्रेष्ठींकडे मागणी करण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी केला आहे. तेजश्री करंजुले पाटील या भाजपचे माजी नगराध्यक्ष गुलाबराव करंजुले पाटील यांच्या सून आहेत. त्या स्वतः उच्चशिक्षित चार्टर्ड अकाउंटंट असून त्यांना दोन्ही कुटुंबांकडून राजकीय वारसा लाभला आहे.
तेजश्री करंजुले पाटील यांनी महिलांच्या बैठकीत म्हटले की, नगराध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास पालिका प्रशासनात पारदर्शक कारभार आणून जनतेच्या पैशाचा योग्य विनियोग करण्यावर भर दिला जाईल, असे स्पष्ट केले. तसेच, अकाउंट नियोजनातून विकासकामांना प्राधान्य देऊन ''भ्रष्टाचारमुक्त अंबरनाथ'' शहराचा नवा विकास घडवण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.