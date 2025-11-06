उल्हासनगरात पॅनल ८ मध्ये कलानीची डाळ शिजणार नाही,
सुजित चक्रवर्ती यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन
उल्हासनगर, ता. ५ (बातमीदार) ः सुजित चक्रवर्ती यांच्या पॅनल नंबर आठमधील जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन आमदार कुमार आयलानी आणि जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्या हस्ते झाले. या पॅनलमध्ये आता कलानीची डाळ शिजणार नाही, असा विश्वास वधारिया यांनी याप्रसंगी व्यक्त केला आहे. राजेश वधारिया यांच्या या वक्तव्याने कलानी आणि भाजपा यांच्यात निवडणुकीपूर्वीच रणधुमाळी सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे.
उद्योगपती आणि ओमी कलानी यांचे खंद्दे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे सुमित चक्रवर्ती आणि त्यांचे बंधू सुजित चक्रवर्ती हे सुरुवातीपासून टीओकेमध्ये होते. २०१७ च्या निवडणुकीत सुजित चक्रवर्ती यांची पत्नी टीओकेकडून पॅनल आठमधून निवडून आली होती. परंतु, सुजित चक्रवर्ती यांनी काही महिन्यांपूर्वीच भाजपात प्रवेश केला. तरी सुमित चक्रवर्ती मात्र टीओकेसोबतच आहेत. सुजित चक्रवर्ती हे पॅनल आठमधून प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांनी सुभाष नगर येथे जनसंपर्क कार्यालय तयार केले आहे. या कार्यालयातून लाडक्या बहिणींचे सर्व कामे, योजनांची कामे केली जाणार असल्याचे सुजित चक्रवर्ती यांनी सांगितले. तर, आठ नंबर पॅनलमध्ये राजेश वधारिया, संजय सिंग, प्रशांत पाटील आणि सुजित चक्रवर्ती हे चारही असल्याने या परिसरात भाजपची ताकद वाढल्याचे दिसत आहे.
