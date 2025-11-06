उल्हासनगरातील गोलमैदानात अस्वच्छतेचा पसारा,

गोलमैदानात अस्वच्छतेचा पसारा
आमदार आयलानी यांची पाहणी
उल्हासनगर, ता. ५ (बातमीदार) ः उच्चभ्रू वसाहतीच्या मध्यभागी असलेल्या गोलमैदानामध्ये अस्वच्छतेचा पसारा असल्याचे आमदार कुमार आयलानी यांच्या पाहणी दौऱ्यात समोर आले आहे. याबाबत त्यांनी तात्काळ साफसफाई करण्याच्या सूचना पालिकेच्या संबंधित विभागाला दिल्या आहेत.
गोलमैदानामध्ये योगा केंद्र असून नागरिक फिरण्यासाठी येत असतात. मात्र, मैदानात कचरा पसरला असल्याने नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत नागरिकांनी अनेकदा प्रशासन आणि कुमार आयलानी यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. यानुसार आयलानी यांनी माजी नगरसेवक जमनू पुरस्वानी, उद्यान विभागप्रमुख विशाखा सावंत, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वळवी, ब्रह्मकुमारी आश्रमचे परमानंद यांच्यासोबत पाहणी केली. यादरम्यान मैदानात कचऱ्याचे साम्राज्य पसरल्याचे दिसून आले. हे चित्र विदारक असल्याने त्यांनी संबंधित विभागाला दोन दिवसात गोलमैदान स्वच्छ करण्याचे निर्देश दिले. यासंदर्भात पर्यावरण व उद्यान विभागप्रमुख विशाखा सावंत यांच्याकडे विचारणा केली असता, अपुरे मनुष्यबळ आणि पाऊस यामुळे गोलमैदानामधील चित्र असे दिसत आहे. ते व्यवस्थित केले जाणार, असे त्यांनी सांगितले.
