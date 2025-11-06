अण्णासाहेब जाधव विद्यालयात माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा
शालेय संस्कारच यशाचा पाया ः आर. एन. पिंजारी
पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालयात माजी विद्यार्थ्यांचा मेळावा
भिवंडी, ता. ६ (बातमीदार) : प्रत्येकाच्या आयुष्यात शालेय जीवनात मिळालेले संस्कार हेच पुढील जीवनात यश मिळवण्यासाठी आधारस्तंभ ठरतात. शाळेतील शिक्षण, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि शिस्त यामुळेच विद्यार्थ्यांचे व्यक्तिमत्त्व घडते, असे पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नती मंडळाचे सरचिटणीस आणि सेवानिवृत्त शिक्षक आर. एन. पिंजारी यांनी सांगितले. ते पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालयात माजी विद्यार्थी मेळाव्यात बोलत होते.
विद्यालयाचे प्राचार्य सुधीर घागस म्हणाले, पूर्वी जवळपास सर्वांचीच आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल होती, पण हीच प्रतिकूलता विद्यार्थ्यांना आत्मनिर्भर बनवते आणि यशस्वी होण्यासाठी प्रेरणा देते. संकटे हीच माणसाला मजबूत बनवतात, तर तत्कालीन प्राचार्य ८१ वर्षीय पी. एन. पाटील यांनी उपस्थित माजी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत आरोग्य चांगले राखण्यासाठी काही सोप्या, पण उपयुक्त क्लुप्त्या सांगितल्या. त्यांनी विद्यार्थीदशेतील शिस्त, आदर आणि आरोग्याची सवय यांचे महत्त्व स्पष्ट केले.
माजी विद्यार्थी मेळावा यशस्वीपणे आयोजित करण्यासाठी अमर गरड आणि त्यांचे सहकारी प्रकाश सपकाळे यांनी विशेष मेहनत घेतली. या कार्यक्रमाला विद्यालयातील शिक्षक, माजी विद्यार्थी आणि स्थानिक मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्वांनी एकत्रितपणे जुन्या आठवणींना उजाळा देत आनंद व्यक्त केला आणि पुढील काळात दरवर्षी असा मेळावा आयोजित करण्याचा संकल्प केला.
विनोदी प्रसंग आणि उपक्रमांची आठवण
माजी विद्यार्थ्यांनी शालेय दिवसातील त्यांच्या आठवणी सांगून सभेला रंगत आणली. अनेकांनी त्या काळातील शिक्षकांचे मार्गदर्शन, वर्गातील विनोदी प्रसंग आणि शाळेतील उपक्रमांची आठवण करून दिली. या वेळी शिक्षक ज्ञानेश्वर गोसावी आणि दिनकर नाईक म्हणाले, आज आमचे माजी विद्यार्थी विविध क्षेत्रात यशस्वी झाले आहेत. त्यांचे यश म्हणजे आमच्या शाळेचा अभिमान आहे. हीच आमच्या विद्यालयाची खरी संपत्ती आहे.
