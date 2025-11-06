उल्हासनगरात मनसेचे भन्नाट आंदोलन
उल्हासनगरात मनसेचे अनोखे आंदोलन
शहरात गाढव फिरवून प्रशासनाचा निषेध
उल्हासनगर, ता. ६ (वार्ताहर) : शहराच्या रस्त्यांची मोठी दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्यांवरून नागरिकांना रोज जीव मुठीत धरून प्रवास लागतो. अनेकदा दुरुस्तीची मागणी करुनही त्याकडे दुर्लक्ष पालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येते. याविरोधात प्रशासनाला जागं करण्यासाठी मनसेने अनोखे आंदोलन केले आहे. हे आंदोलन शहरात आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.
उल्हासनगर कॅम्प तीन येथील पंजाबी कॉलनीपासून मध्यवर्ती पोलिस स्थानकापर्यंतच्या मुख्य मार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. नागरिक आणि शाळकरी मुले या मार्गाने दररोज प्रवास करतात. मात्र, खड्ड्यांमुळे वाहन चालविताना मोठी कसरत करावी लागते. तर, अपघाताचाही धोका असतो. मनसे शहर उपाध्यक्ष मुकेश सेठपालनी यांनी काही दिवसांपूर्वीच या रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत महापालिकेला पत्र दिले होते. पण, प्रशासनाने कोणतीही हालचाल केली नाही. अखेर याविरोधात मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी शहरात प्रत्यक्ष गाढव फिरवले आणि हीच उल्हासनगर महापालिकेची गती आणि कार्यक्षमता! असा उपरोधिक संदेशही दिला. यावेळी नागरिकांनी मोबाईलवरून फोटो आणि व्हिडिओ घेत समाज माध्यमावर व्हायरल केले. दरम्यान, तातडीने या रस्त्याची दुरुस्ती झाली नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा मनसे कार्यकर्त्यांनी यावेळी पालिका प्रशासनाला दिला आहे.
