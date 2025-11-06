उल्हासनगर भाजप महिला मोर्चा कार्यकारिणी जाहीर
उल्हासनगर भाजप महिला मोर्चा कार्यकारिणी जाहीर
उल्हासनगर, ता. ६ (वार्ताहर) : भाजप महिला मोर्चा जिल्हा कार्यकारिणीची घोषणा बुधवारी (ता. ५) करण्यात आली. या कार्यक्रमात प्रदेश महिला पदाधिकारी, आमदार कुमार आयलानी, जिलाध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्यासह भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांची उपस्थिती होती. यावेळी जिल्हाध्यक्षा मंगला चांडा यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्तिपत्र वितरणाचा कार्यक्रमही पार पडला. या कार्यक्रमाला प्रदेश उपाध्यक्षा मंगल वाघ, प्रदेश सचिव रुपाली लट्ठे, मनीषा केळकर, माजी महापौर मीना आयलानी यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमदार कुमार आयलानी यांनी नव्या कार्यकारिणीतील सर्व महिला कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले. महिला संघटन ही पक्षाची खरी ताकद आहे. समाजातील विकासकामांत महिलांची भूमिका महत्त्वाची आहे. या कार्यकारिणीमुळे उल्हासनगर जिल्ह्यात महिला नेतृत्वाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.
या कार्यक्रमात माजी नगरसेविका अर्चना करणकाळे, कंचन लुंड, लक्ष्मी सिंग, सुनंदा आमोदकर, उर्मिला गुप्ता, सुरेखा पारधी, स्नेहा चुग यांच्यासह अनेक महिला उपस्थित होत्या.
