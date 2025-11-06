मुरबाड–आळवे व वेळूक बस तात्काळ सुरू करण्याची मागणी
मुरबाड-आळवे, मुरबाड-वेळूक बससेवा बंद
तत्काळ सुरू करण्याची प्रकाश पवार यांची मागणी
सरळगाव, ता. ६ (बातमीदार) ः मुरबाड-आळवे आणि मुरबाड-वेळूक या एसटी बस अनेक दिवसांपासून बंद आहेत. यामुळे प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयींना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही बस तत्काळ सुरू करण्याची आग्रही मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश पवार यांनी केली आहे.
मुरबाड तालुक्यातील शिरोशी पंचक्रोशीतील नागरिक, विद्यार्थी आणि कामगारांसाठी मुरबाड-आळवे आणि मुरबाड-वेळूक या दोन्ही एसटी बस प्रवासाचे महत्त्वाचे साधन आहे. शिरोशी परिसरातील आळवे, येथील खेड, मुरबेवाडी, मांदोशी, शेळगाव, शाई, वनोटे, बुरसुंगे, वेळूक आणि शिरोशी या गावांमधील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी दररोज टोकावडे, सरळगाव, शिवळे, मुरबाड आणि कल्याण येथे शिक्षणासाठी प्रवास करतात. या बस बंद असल्यामुळे विद्यार्थी आणि नागरिकांना पर्यायी प्रवासाचा मोठा भुर्दंड बसत आहे. यासोबतच वेळही वाया जाऊन नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
बससेवा दोन दिवसांत सुरू करण्याचे आश्वासन
या बससेवा तत्काळ पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी प्रकाश पवार आणि जिल्हा परिषद माजी सदस्य संजय पवार यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुरबाड बस आगारप्रमुख योगेश मुसळे यांना निवेदन दिले आहे. बससेवा पुन्हा सुरू करण्याबाबत योग्य ती दखल घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, योगेश मुसळे यांनी आजच मुरबाड-आळवे बस सोडणार असून, मुरबाड-वेळूक बससेवा दोन दिवसांत सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
