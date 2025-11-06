चव्हाण कॉलनी पाणी समस्येबाबत पालिके समोर मनसेची निदर्शने
भिवंडी, ता. ६ (वार्ताहर) ः शहरातील पालिका क्षेत्रातील चव्हाण कॉलनी या परिसरात मागील काही दिवसांपासून पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र झाली आहे. येथे पिण्याचे पाणी अनियमित व कमी दाबाने मिळत असून ते पाणी दुर्गंधीयुक्त असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. याविरोधात मनसे शहराध्यक्ष मनोज गुळवी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी पालिका मुख्यालयासमोर निदर्शने केली. या निदर्शनात मनसे पदाधिकारी महिला शहराध्यक्षा दीक्षिता वसईकर, शब्बीर यांसह महिला सहभागी झाल्या होत्या. येथील नागरिकांच्या पाणी समस्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या असून मनसे शिष्टमंडळाने पाणीपुरवठा विभागात जाऊन आपले निवेदन दिले.
