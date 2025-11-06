हजारो दिव्यांनी उजळला प्रतापगड
हजारो दिव्यांनी उजळला प्रतापगड
त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त पारंपरिक दीपोत्सव साजरा
पोलादपूर, ता. ६ (बातमीदार) ः छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आराध्य दैवत असलेल्या आई भवानीमातेच्या मंदिरात बुधवारी (ता. ५) त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त पारंपरिक दीपोत्सव करण्यात आला. यानिमित्ताने हजारो दिव्यांच्या प्रकाशाने उजळलेल्या प्रतापगडावरील शिवभक्तांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले.
छत्रपती राजमाता कल्पनाराजे भोसले, छत्रपती उदयनराजे भोसले, छत्रपती राणीसाहेब भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वंशपरंपरेने चालत आलेल्या परंपरेनुसार हा दीपोत्सव करण्यात आला. या वेळी नेहमीप्रमाणेच भक्ती, परंपरा आणि छत्रपतींच्या गौरवगाथेने प्रतापगड ओथंबून निघाला. बुधवारी सायंकाळी सात वाजता भवानीमातेच्या मंदिरात विधिवत दीपप्रज्वलनातून उत्सवाचा आरंभ झाला. या वेळी शिवभक्तांच्या ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणांनी वातावरण दुमदुमून गेले. क्षणातच संपूर्ण मंदिर परिसर हजारो पणत्यांच्या प्रकाशात उजळून निघाला. श्री भवानी देवी संस्थान किल्ले प्रतापगड आणि सेवेकरी ग्रामस्थ मंडळ किल्ले प्रतापगड यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा सोहळा साजरा करण्यात आला.
-----------------------------------------
पालखी मुख्य आकर्षण
गावातील महिला मंडळे, युवक वर्ग आणि सेवेकऱ्यांनी दिव्यांची सजावट, मंदिराची स्वच्छता केली. उत्सवानिमित्त मंदिरात विशेष पूजाअर्चा, आरती, तुळशी विवाह, पालखी मिरवणूक काढण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, तुळशी विवाहाचा कार्यक्रम मोठ्या थाटात झाला. सुवर्णमंडप, गर्भगृहात असंख्य पणत्या लावून मंदिर परिसर अभूतपूर्व तेजाने झळकत होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.