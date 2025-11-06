भांडण सोडवायला गेलेल्या तरुणावर जीवघेणा हल्ला!
भांडण सोडवायला गेलेल्या तरुणावर जीवघेणा हल्ला!
कळवा, ता. ६ (बातमीदार) ः शहरातील सहकार बाजारजवळील उमरावाली शाह दर्ग्याजवळ स्थानिक नागरिकांना शिवीगाळ करणाऱ्या तरुणाला समजवायला गेलेल्या तरुणावर जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना बुधवार (ता. ५)ला रात्री दीडच्या सुमारास घडली. आवेश खानबंदे (वय २३) हा बुधवारी रात्री दर्ग्याशेजारी नागरिकांना शिवीगाळ व मारण्याची धमकी देत होता. त्याला तेथे उपस्थित असलेल्या इरफान खान (२२) या तरुणाने आईवरून शिव्या देऊ नको, असे समजावले. त्याचा राग मनात धरून आरोपी आवेश याने इरफानवर चाकूने हल्ला केला. तोंड आणि हाता-पायावर वार करत तो तेथून पसार झाला. जखमी इरफानवर कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. आवेशविरुद्ध कळवा पोलिसांत गुन्हा दाखल केला असून या आधीही आवेशवर कळवा पोलिसांत गुन्हे दाखल आहेत. यासंदर्भात कळवा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक लोखंडे अधिक तपास करीत आहेत.
