कूच बिहार ट्रॉफीसाठी रिलायन्स नागोठणेचे मैदान सज्ज
१६ ते १९ नोव्हेंबरदरम्यान महाराष्ट्र विरुद्ध ओडिसा सामना रंगणार
पोयनाड, ता. ६ (बातमीदार) ः रायगड जिल्ह्यातील प्रसिद्ध आणि सुसज्ज अशा पेझारी-नागोठणे मार्गालगत असलेल्या रिलायन्स क्रिकेट मैदानावर १६ ते १९ नोव्हेंबरदरम्यान अंडर-१९ कूच बिहार ट्रॉफी स्पर्धेतील महाराष्ट्र विरुद्ध ओडिसा संघांमधील साखळी फेरीचा रोमांचक सामना रंगणार आहे. या स्पर्धेसाठी रिलायन्स नागोठणे विभाग आणि रायगड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन (आरडीसीए) पूर्ण तयारीत असल्याची माहिती आरडीसीएचे सहसचिव जयंत नाईक यांनी दिली.
या मैदानावर यापूर्वीही रणजी करंडक आणि कूच बिहार ट्रॉफीचे तसेच बीसीसीआय आयोजित विविध राष्ट्रीय स्पर्धांचे सामने यशस्वीपणे पार पडले आहेत. उत्कृष्ट दर्जाची खेळपट्टी, हिरवागार मैदान, स्टेडियममधील आसनव्यवस्था, खेळाडूंसाठी उच्च दर्जाची निवास व सुरक्षा सोय यामुळे बीसीसीआयकडून रिलायन्स नागोठणेचे मैदान प्रथम श्रेणी क्रिकेट सामन्यांसाठी मान्यताप्राप्त आहे. जयंत नाईक म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांपासून मैदानाच्या दर्जाबाबत बीसीसीआयकडून अत्यंत सकारात्मक अहवाल मिळाले आहेत. त्यामुळे येथे नियमितपणे राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांचे आयोजन होत राहणार आहे. या सामन्याचे नियोजन महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए), रायगड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन (आरडीसीए) आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नागोठणे विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले आहे. सामना प्रेक्षकांसाठी विनामूल्य खुला राहणार असल्याने स्थानिक क्रिकेटप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. रिलायन्स मैदानाच्या पूर्वतयारीची पाहणी करण्यासाठी आरडीसीएचे सहसचिव जयंत नाईक, सदस्य ॲड. पंकज पंडित, शंकर दळवी, संदीप जोशी, रिलायन्स हॉर्टिकल्चर विभाग प्रमुख शरद पवार, कंत्राटदार संतोष कोठे, खेळपट्टी क्युरेटर कुमार पिंगळस्कर, संदेश पाटील आणि अजय वाघमारे आदी उपस्थित होते.
