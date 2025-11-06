श्रीवर्धनमध्ये पार्किंगची गंभीर समस्या
श्रीवर्धनमध्ये पार्किंगची गंभीर समस्या
वाढत्या पर्यटक संख्येमुळे वाहतूक कोंडी; वाढत्य पर्यटनाला परिणाम
श्रीवर्धन, ता. ६ नोव्हेंबर (वार्ताहर) ः कोकणातील निसर्गसौंदर्य, समुद्रकिनारे आणि ऐतिहासिक वारसा यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या श्रीवर्धन शहराला पर्यटन क्षेत्रात ‘ब’ दर्जा मिळाला असला, तरी अद्याप येथे नगर परिषदेच्या वतीने सुसज्ज वाहनतळाची सोय करण्यात आलेली नाही. वाढत्या पर्यटकांच्या संख्येमुळे शहरातील अरुंद रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी वाढत असून, वारंवार वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवू लागली आहे.
दरवर्षी महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांतून श्रीवर्धनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येतात. या वाढत्या संख्येचा फायदा घेत अनेक स्थानिक नागरिकांनी रिसॉर्ट, होम-स्टे, लॉज आणि खानावळ आदी पर्यटनपूरक व्यवसाय सुरू केले आहेत, मात्र बहुतेक ठिकाणी मुक्कामी आलेल्या ग्राहकांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची व्यवस्था नसल्याने पर्यटकांना रस्त्याच्या कडेला वाहने उभी करावी लागतात. परिणामी वाहतुकीची साखळी तुटते आणि शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला ताण येतो.
नगर परिषदेच्या वतीने पर्यटकांकडून पर्यावरण नियंत्रण कर आणि स्वच्छता उपविधी कर आकारला जातो, परंतु अद्याप वाहनतळाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. शहरातील अरुंद रस्ते, तसेच उपलब्ध जागेचा अयोग्य वापर या कारणांमुळे वाहतूक कोंडी अधिकच बिकट होत आहे. दरम्यान, येत्या काही महिन्यांत श्रीवर्धन येथे श्रीमंत पेशवे स्मारक, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा, शिवसृष्टी आणि प्लॅनेटेरियम अशी विविध प्रकल्पे आकार घेत आहेत. या विकासकामांमुळे देश-विदेशातून अधिकाधिक पर्यटक येथे आकर्षित होण्याची शक्यता असून, भविष्यात वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात सुसज्ज वाहनतळाची उभारणी होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे मत आहे.
..............
खासदार सुनील तटकरे म्हणाले,
श्रीवर्धन हे ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा असलेले शहर असून, भविष्यात पर्यटन, शिक्षण आणि विज्ञानाचे एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून विकसित होणार आहे. या सर्व दृष्टिकोनातून येथे वाहनतळ उभारणी अत्यावश्यक आहे. मी यासंदर्भात प्रयत्नशील आहे, असे खासदार सुनील तटकरे यांनी सांगितले. श्रीवर्धनच्या सर्वांगीण पर्यटन विकासासाठी वाहनतळाची उभारणी ही आता काळाची गरज बनली आहे, असा एकमताचा सूर स्थानिकांकडून उमटत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.